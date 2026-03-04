Tưng bừng Ngày hội tòng quân trên quê hương Đất Tổ

Sáng 4/3, hơn 6.000 thanh niên tỉnh Phú Thọ đã nô nức lên đường nhập ngũ. Các địa phương đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân, đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm. Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 2 và lãnh đạo tỉnh, các địa phương cùng đông đảo Nhân dân đã đến động viên, chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ. Các tân binh rạng rỡ niềm vui, niềm tự hào được trở thành Bộ đội Cụ Hồ.

* Tại Điểm giao nhận quân số 2, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên

Sáng 4/3, các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và động viên tân binh lên đường nhập ngũ tại Điểm giao nhận quân số 2 (Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên). Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh cùng đông đảo Nhân dân trong khu vực.

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bùi Minh Châu động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga gửi lời chúc mừng tới các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân. Đồng chí bày tỏ tin tưởng các thanh niên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh; xác định rõ đây vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc; giữ gìn truyền thống quê hương, đoàn kết, vượt qua khó khăn, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và công an; tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của gia đình và quê hương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phùng Thị Kim Nga biểu dương sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, đoàn thể trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026; trân trọng cảm ơn các gia đình đã nuôi dưỡng, giáo dục con em sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các đơn vị nhận quân.

Đồng chí Phùng Thị Kim Nga tin tưởng các đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp cùng địa phương, gia đình quan tâm giáo dục, rèn luyện để các tân binh nhanh chóng hòa nhập môi trường quân đội, công an, trưởng thành về mọi mặt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, công an; quan tâm chăm lo đời sống, kịp thời động viên, hỗ trợ các gia đình còn khó khăn để các chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ.

Năm 2026, Điểm giao nhận quân số 2 (Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên) có 690 thanh niên ưu tú của 11 xã khu vực Yên Lạc - Vĩnh Tường (cũ) lên đường nhập ngũ. Các tân binh được giao về 18 đơn vị quân đội và công an.

* Tại Điểm giao nhận quân số 3, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất

Ngày 4/3, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất (Điểm giao nhận quân số 3) tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2026. Dự và động viên tân binh có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Anh Ngọc - Phó Tư lệnh Quân khu 2; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền 14 xã, phường: Thống Nhất, Hòa Bình, Tân Hòa, Kỳ Sơn, Thịnh Minh, Cao Dương, Liên Sơn, Lương Sơn, Tiền Phong, Đà Bắc, Cao Sơn, Quy Đức, Tân Pheo, Đức Nhàn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh cùng các đại biểu dự lễ giao quân năm 2026 tại Điểm giao quân số 3, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất.

Năm 2026, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 1.204 công dân nhập ngũ. Trong đó, giao cho các đơn vị quân đội 1.070 chỉ tiêu, công an 134 chỉ tiêu. Số thanh niên được bàn giao về 24 đầu mối đơn vị nhận quân (quân đội 23, công an 1).

Công tác giao lệnh nhập ngũ được phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, phường, bảo đảm nghiêm túc, đúng thời gian, đúng luật.

Về chất lượng, thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 72,6%; độ tuổi 18 - 21 chiếm 79,9%; thanh niên là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 77,8%; thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học đạt 3,54%; đảng viên nhập ngũ chiếm 0,59%. Đặc biệt, tỷ lệ viết đơn tình nguyện đạt 9,44%.

Công tác giao nhận quân được tổ chức tại 3 điểm: Xã Thanh Sơn, xã Thanh Thủy và Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất.

Tại Điểm giao nhận quân Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất có 574 công dân của 14 xã, phường lên đường nhập ngũ; trong đó có 508 tân binh được giao về 10 đầu mối đơn vị quân đội, 66 thanh niên được giao về 1 đầu mối đơn vị công an.

Các tân binh của 14 xã, phường nghiêm trang trong lễ chào cờ tại ngày hội tòng quân.

Ngọn lửa truyền thống được lấy từ tượng Đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình thắp lên và trao cho thế hệ trẻ hôm nay trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Tiếng trống tòng quân giục giã đã làm cho lễ giao nhận quân trở thành ngày hội thiêng liêng của tuổi trẻ.

Các chị, các mẹ căn dặn, tiễn đưa các thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ.

Trên bước quân hành của các thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng ở khu vực Hòa Bình luôn có tiếng chiêng ngân vang.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa, chúc mừng các thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân.

Thanh niên nhập ngũ tự hào đi trên cây cầu vinh quang.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh tin tưởng các tân binh sẽ tiếp tục tiếp nối truyền thống anh hùng của quê hương, phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, người chiến sĩ Công an nhân dân, nêu cao tinh thần xung kích của tuổi trẻ với phương châm “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”; ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Những chuyến xe chở tân binh rời Điểm giao quân Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất, mở đầu hành trình rèn luyện và trưởng thành của thanh niên trong môi trường quân ngũ.

Người thân xúc động tiễn con em lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng dặn dò các tân binh không ngừng phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn trong thời gian đầu làm quen với môi trường quân ngũ để rèn luyện, trưởng thành hơn về tư duy, bản lĩnh và nhân cách; hun đúc tinh thần, ý thức vượt khó, phát huy tinh thần đồng chí, đồng đội.

Đồng chí mong các tân binh luôn xác định rõ động cơ phấn đấu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, biến khó khăn thành hành động, biến thử thách thành cơ hội để khẳng định mình và cống hiến cho Tổ quốc.

* Tại xã Thanh Sơn

Sáng 4/3, tại Sân vận động xã Thanh Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh đã dự và động viên tân binh lên đường nhập ngũ tại Điểm giao nhận quân số 1 (Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống nhất).

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ; Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự Lễ giao nhận quân năm 2026 tại Điểm giao nhận quân tại điểm giao quân số 1 (Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất).

Năm nay, tại Điểm giao nhận quân số 1 (Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất) có 449 thanh niên ưu tú từ 11 xã trên địa bàn lên đường nhập ngũ, trong đó có 408 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự, 41 tân binh tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Các tân binh được giao về các đơn vị: Lữ đoàn 113 - Binh chủng Đặc công; Lữ đoàn 144 - Bộ Tổng Tham mưu; Sư đoàn 325 và Sư đoàn 312 - Quân đoàn 12; Sư đoàn 371 và Sư đoàn 361 - Quân chủng Phòng không - Không quân; Công an tỉnh.

Qua các bước tuyển chọn chặt chẽ, 100% tân binh đều đảm bảo tiêu chuẩn về sức khỏe, phẩm chất chính trị và trình độ văn hóa.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu tại Lễ giao nhận quân năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh khẳng định thanh niên luôn là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời bày tỏ tin tưởng các tân binh sẽ nhanh chóng hòa nhập môi trường mới, ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống quê hương Đất Tổ và niềm tin của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh nhà.

Các đại biểu tặng hoa động viên các tân binh.

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của ngày hội tòng quân, đồng chí Bùi Thị Minh cùng các đại biểu đã tặng hoa động viên các tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

* Tại xã Lập Thạch

Sáng 4/3, tại Sân vận động xã Lập Thạch, các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và động viên tân binh tại Điểm giao nhận quân số 3 (Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên). Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Điểm giao nhận quân số 3 (Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên) tại Sân vận động xã Lập Thạch.

Các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng hoa các đơn vị nhận quân.

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh: Ngày hội tòng quân năm nay không chỉ là nhiệm vụ quốc phòng mà còn là minh chứng cho sự đoàn kết, thống nhất ý chí giữa chính quyền và Nhân dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng các thanh niên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân đợt này sẽ tiếp tục giữ vững và khẳng định được tính tiền phong gương mẫu của thế hệ trẻ; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật của quân đội, công an; ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng hoa, động viên các tân binh yên tâm lên đường nhập ngũ.

Sau màn rước đuốc truyền thống, các tân binh của 13 xã đã bước qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ.

Các tân binh ở điểm giao nhận quân số 3 phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Năm nay, Điểm giao nhận quân số 3, Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 4 - Vĩnh Yên được giao tuyển chọn 668 công dân nhập ngũ. Trong đó, chỉ tiêu nhập ngũ quân đội 591 công dân, chỉ tiêu tham gia Công an nhân dân 77 công dân. Chất lượng tuyển quân được đảm bảo, với 70,4% tân binh có trình độ THPT; 8,6% trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và 6 tân binh là đảng viên.

* Tại Điểm giao nhận quân số 1, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn

Ngày 4/3, đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự Lễ giao nhận quân năm 2026 tại điểm giao nhận quân số 1 (Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại lễ giao nhận quân.

Năm 2026, Điểm giao nhận quân số 1 (Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn) có 456 thanh niên ưu tú từ 11 xã: Lạc Sơn, Quyết Thắng, Ngọc Sơn, Mường Vang, Yên Phú, Đại Đồng, Nhân Nghĩa, Thượng Cốc, Yên Thủy, Yên Trị, Lạc Lương lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Trong đó, 406 công dân thực hiện nghĩa vụ tại Bộ Quốc phòng, 50 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Các tân binh được giao về 9 đơn vị đầu mối nhận quân theo kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn tặng hoa tân binh lên đường nhập ngũ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn tặng qùa các đơn vị nhận quân.

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn nhấn mạnh: Ngày hội tòng quân không chỉ là nhiệm vụ quốc phòng thường niên mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng các tân binh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, tinh thần tiền phong, gương mẫu của tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh; xem đây vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ cao cả đối với Tổ quốc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các tân binh nỗ lực rèn luyện, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và công an; ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

* Tại Điểm giao nhận quân số 2, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn

Sáng 4/3, tại Sân vận động xã Kim Bôi, Điểm giao nhận quân số 2 (Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn) tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026. Dự và động viên tân binh có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Quách Thế Ngọc - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Đợt giao nhận quân năm nay, Điểm giao nhận quân số 2 (Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn) có 388 tân binh từ 8 xã: Kim Bôi, Mường Động, Nật Sơn, Dũng Tiến, Hợp Kim, Lạc Thủy, An Bình, An Nghĩa lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong đó, 345 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự, 43 tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn tặng hoa các tân binh lên đường nhập ngũ.

Các tân binh được giao về 8 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Các tân binh đều bảo đảm tiêu chuẩn về chính trị, sức khỏe, trình độ văn hóa theo quy định; thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh: Các tân binh nhập ngũ năm 2026 là những người con ưu tú của quê hương, tiếp nối truyền thống cách mạng của địa phương. Việc được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam là niềm vinh dự, tự hào.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng các tân binh sẽ phát huy truyền thống quê hương, nỗ lực học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc tặng hoa các tân binh lên đường nhập ngũ.

Các tân binh phấn khởi lên đường nhập ngũ.

* Tại xã Thanh Thủy

Sáng 4/3, tại Sân vận động xã Thanh Thủy, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ giao nhận quân và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc động viên và tặng quà các tân binh lên đường nhập ngũ.

Trong đợt giao nhận quân năm nay, 7 xã: Thanh Thủy, Đào Xá, Tu Vũ, Hương Cần, Yên Sơn, Cự Đồng và Thọ Văn có 181 tân binh lên đường nhập ngũ. Trong đó, 154 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự, 27 tân binh tham gia nghĩa vụ công an. Các tân binh được giao về 14 đơn vị nhận quân.

Chất lượng tuyển quân được đảm bảo, 100% thanh niên có phẩm chất chính trị vững vàng, sức khỏe tốt, trình độ văn hóa đảm bảo theo quy định. Trong đó, có 2 đảng viên, 9 tân binh viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Để đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng tân binh, các địa phương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các khâu tuyển quân. Trong đó, công tác nắm nguồn thanh niên nhập ngũ, sơ tuyển, khám sức khỏe, thâm nhập chốt quân số và quản lý số thanh niên đã trúng tuyển được thực hiện chặt chẽ, bài bản.

Toàn cảnh lễ giao nhận quân tại sân vận động xã Thanh Thủy.

Tại lễ giao nhận quân, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc động viên các tân binh và bày tỏ tin tưởng các tân binh sẽ phát huy truyền thống quê hương, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, người chiến sĩ Công an nhân dân; tích cực học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, công an hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh giao phó.

* Tại xã Tân Lạc

Sáng 4/3, tại Sân vận động xã Tân Lạc - Điểm giao nhận quân số 3 (Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn) đã diễn ra Lễ giao nhận quân năm 2026. Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Đinh Công Sứ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Bích Ngọc - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh dự và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Các thanh niên ưu tú của 13 xã thuộc Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn lên đường nhập ngũ.

Năm 2026, xã Tân Lạc vinh dự được lựa chọn là điểm tổ chức lễ giao nhận quân của 13 địa phương gồm: Tân Lạc, Mường Bi, Toàn Thắng, Vân Sơn, Mường Hoa, Mai Châu, Mai Hạ, Tân Mai, Bao La, Pà Cò, Cao Phong, Mường Thàng, Thung Nai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu động viên tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn đọc quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tuyển quân năm 2026.

Tại lễ giao quân, 530 thanh niên ưu tú của 13 địa phương lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc được giao về 10 đơn vị nhận quân: Sư đoàn 363 Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Sư đoàn 308 (Quân đoàn 12), Trung tâm Huấn luyện 334 (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), Sư đoàn 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội), Sư đoàn 355 (Quân khu 2) và các đơn vị lẻ Quân khu 2, Đoàn nghi lễ Quân đội, Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng Tham mưu) và đơn vị lẻ của Bộ Quốc phòng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ tặng hoa tân binh trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện chặt chẽ các bước trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, các tân binh đều nhận thức đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Các thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự đều có sức khỏe loại 1, loại 2 và tuổi đời từ 18 - 25.

Tại lễ giao nhận quân, các đại biểu đã tặng hoa, chúc mừng và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

* Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng thiết giáp tiếp nhận 690 tân binh nhập ngũ

Sáng 4/3, tại Phú Thọ, Trường Trung cấp Kỹ thuật tăng thiết giáp tổ chức Lễ nhận quân, tiếp nhận 690 tân binh nhập ngũ năm 2026. Dự và chỉ đạo buổi lễ có Thiếu tướng Hoàng Văn Lợi - Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp.

Thiếu tướng Hoàng Văn Lợi - Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp và Ban Giám hiệu nhà trường tặng hoa, sổ tay chiến sĩ cho các tân binh.

Năm nay, Trường Trung cấp Kỹ thuật tăng thiết giáp tiếp nhận các chiến sĩ mới đến từ ba địa phương (Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An). Theo kế hoạch, 690 tân binh sẽ được phân bổ huấn luyện và đào tạo tại 2 khu vực. Trong đó, 520 tân binh được đào tạo trực tiếp tại Phú Thọ và 170 tân binh tại phân hiệu miền Nam.

Thiếu tướng Hoàng Văn Lợi - Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp thăm hỏi, động viên các tân binh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Hoàng Văn Lợi mong muốn các chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường kỷ cương của quân đội, phát huy truyền thống vẻ vang “Đã ra quân là đánh thắng” của bộ đội tăng thiết giáp, nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ huấn luyện, học tập.

Theo đánh giá của nhà trường, chất lượng tuyển quân năm 2026 chuyển biến tích cực, cao hơn so với các năm trước. Các tân binh đều đáp ứng các tiêu chí về bản lĩnh chính trị, sức khỏe và trình độ văn hóa. Đây là tiền đề quan trọng để nhà trường triển khai công tác đào tạo, huấn luyện chuyên môn kỹ thuật, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

Sau buổi lễ, các tân binh đã được các đơn vị hướng dẫn về nơi sinh hoạt, bắt đầu những bài học đầu tiên, chính thức bước vào chặng đường rèn luyện để trưởng thành trong môi trường quân đội.

* Trung đoàn 98 đón nhận chiến sĩ mới

Sáng 4/3, Trung đoàn 98 - Sư đoàn 316, Quân khu 2 tổ chức Lễ đón nhận chiến sĩ mới về đơn vị. Tới dự, động viên các chiến sĩ mới có Thủ trưởng Sư đoàn 316, Quân khu 2; lãnh đạo Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn.

Các đại biểu dự Lễ đón nhận chiến sĩ mới.

Đợt này, Trung đoàn 98 tiếp nhận 780 chiến sĩ mới đến từ các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực thuộc 3 tỉnh: Phú Thọ, Tuyên Quang, Sơn La. Chất lượng các chiến sĩ mới đều đáp ứng yêu cầu về chính trị, trình độ văn hóa và sức khỏe theo quy định.

Đoàn viên, thanh niên Trung đoàn 98 chào đón chiến sĩ mới về đơn vị.

Công tác đón nhận chiến sĩ mới được Trung đoàn chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sư đoàn 316 và Trung đoàn 98 đã trực tiếp động viên, chúc mừng các chiến sĩ mới chính thức trở thành quân nhân của Trung đoàn 98; đồng thời bày tỏ tin tưởng các tân binh sẽ tự hào về truyền thống vẻ vang của đơn vị anh hùng, tiếp bước cha anh, rèn luyện và trưởng thành trong môi trường kỷ luật nghiêm minh, chính quy, đoàn kết, nghĩa tình; quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chiến sĩ mới Trung đoàn 98 tại lễ đón nhận đợt 1.

Năm 2026, Trung đoàn 98 được giao chỉ tiêu tiếp nhận và huấn luyện 950 chiến sĩ, biên chế về 2 tiểu đoàn bộ binh. Theo kế hoạch, Trung đoàn sẽ tổ chức Lễ đón nhận chiến sĩ mới đợt 2 vào ngày 6/3/2026 với 170 chiến sĩ.

Sau lễ tiếp nhận, các chiến sĩ mới sẽ bắt đầu chương trình giáo dục truyền thống đơn vị, làm quen với chế độ sinh hoạt, học tập tại môi trường quân đội, đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo Sư đoàn 316, Trung đoàn 98 thăm hỏi, động viên chiến sĩ mới.

Nhóm phóng viên