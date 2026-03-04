Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương động viên tân binh nhập ngũ tại Điểm giao nhận quân số 1, khu vực phòng thủ 4 - Vĩnh Yên

Sáng 4/3, tại Điểm giao nhận quân số 1, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2026, tiễn 799 thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu dự lễ giao nhận quân.

Tới dự, động viên tân binh có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Phạm Đức Duyên - Chính ủy Quân khu 2; Nguyễn Đình Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và 12 địa phương có thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2026.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu tại buổi lễ.

Trong đợt này, Điểm giao quân số 1 (Khu vực phòng thủ số 4 - Vĩnh Yên) có 799 tân binh, trong đó 699 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự và 100 tân binh tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Các tân binh đều có đủ phẩm chất chính trị, sức khỏe, trình độ văn hóa; nhiều thanh niên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thể hiện ý chí, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ quê hương.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh: Trong không khí phấn khởi của mùa Xuân mới, tỉnh long trọng tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn những người con ưu tú của quê hương lên đường nhập ngũ. Đây là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi thanh niên, đồng thời thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tặng hoa đơn vị nhận quân.

Công tác tuyển quân được tỉnh triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định; bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng. Kết quả tuyển quân thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, vai trò tham mưu tích cực của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp và sự đồng thuận của Nhân dân. Các tân binh sẽ được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, công an chính quy, kỷ luật nghiêm minh; được trang bị kiến thức quân sự, chính trị, pháp luật; được hun đúc bản lĩnh, ý chí và tinh thần phụng sự Tổ quốc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tin tưởng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, các chiến sĩ trẻ cũng giữ vững phẩm chất người đoàn viên thanh niên thời đại mới, nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ luật, không ngừng học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những đồng chí hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, người chiến sĩ Công an nhân dân, tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cảm ơn các gia đình có con em lên đường nhập ngũ. Đồng thời mong muốn các đơn vị nhận quân tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương, gia đình trong quản lý, giáo dục, rèn luyện, tạo điều kiện để các tân binh nhanh chóng trưởng thành. Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tiếp tục quan tâm, đồng hành, phối hợp chặt chẽ với tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh. Qua đó, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phú Thọ hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở luôn chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, công an; quan tâm giúp đỡ gia đình các tân binh nói riêng và quân nhân nói chung, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để con em yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, quan tâm giải quyết việc làm cho quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ, giúp các đồng chí yên tâm công tác, rèn luyện.

Thuý Hường