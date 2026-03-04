Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn dự lễ giao nhận quân tại phường Phú Thọ

Sáng 4/3, tại Sân vận động phường Phú Thọ, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã dự Lễ giao nhận quân năm 2026, động viên các tân binh tại điểm giao nhận quân số 2 - Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Cẩm Khê lên đường nhập ngũ. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Dương Hoàng Hương - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ và một số sở, ngành liên quan.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn cùng các đại biểu dự chương trình.

Tại điểm giao nhận quân số 2 - Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Cẩm Khê có 360 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó 305 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự, 55 tân binh thực hiện nghĩa vụ công an.

Các tân binh được giao về các đơn vị như: Sư đoàn 316, Sư đoàn 301 - Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trường Sĩ quan Chính trị, Lữ đoàn 406, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Binh chủng Tăng thiết giáp, Lữ đoàn 144, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 139 - Bộ Tư lệnh Thông tin, Lữ đoàn 168, Lữ đoàn 113 - Binh chủng Đặc công, Lữ đoàn 604, Bộ Tham mưu - Quân khu 2, Sư đoàn 371, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đoàn Nghi lễ Quân đội, Sư đoàn 312, Sư đoàn 361, Lữ đoàn 297, Lữ đoàn 87 - Cục Tác chiến điện tử, Sư đoàn 308 và Công an tỉnh.

Các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương tặng hoa, quà chúc mừng đơn vị nhận quân và các tân binh lên đường nhập ngũ.

Chất lượng tuyển quân được bảo đảm, 100% thanh niên có phẩm chất chính trị vững vàng, sức khỏe tốt, trình độ văn hóa đáp ứng yêu cầu theo quy định. Trong số đó có 1 đảng viên, 22 tân binh theo đạo Thiên Chúa giáo, 8 tân binh có hoàn cảnh đặc biệt.

Trong không khí náo nức của Ngày hội tòng quân, ngọn lửa truyền thống được thắp lên, khơi dậy trong mỗi tân binh niềm tự hào và ý thức trách nhiệm tiếp nối truyền thống các thế hệ cha anh; góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn tặng hoa động viên tân binh lên đường về đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn chúc các tân binh lên đường nhập ngũ dồi dào sức khỏe, vững vàng ý chí, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí nhấn mạnh: Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Từ yêu cầu đó, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong tình hình mới.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các gia đình có con em lên đường nhập ngũ đã tin tưởng, động viên, tạo điều kiện để các tân binh yên tâm thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, công an; chăm lo, hỗ trợ kịp thời các gia đình có con em nhập ngũ, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, cần chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, góp phần phát huy nguồn nhân lực trẻ đã được rèn luyện trong môi trường kỷ luật, tiếp tục đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các tân binh hồ hởi bước qua cầu vinh quang trước khi về đơn vị.

Người thân và Nhân dân trong khu vực đến tiễn các tân binh lên đường tòng quân.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn cùng các đại biểu đã tặng hoa, quà động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Bước qua cầu vinh quang, các tân binh thể hiện quyết tâm rèn luyện, cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lễ giao nhận quân tại điểm giao nhận quân số 2 - Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Cẩm Khê được tổ chức nhanh gọn, chặt chẽ, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, đúng quy định.

Lê Hoàng