Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương: Lễ giao nhận quân 2026 phải thực sự là ngày hội của tuổi trẻ và Nhân dân

Ngày 3/3, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân năm 2026 tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất, Bộ CHQS tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị giao quân năm 2026.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị lễ giao nhận quân tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình chuẩn bị Lễ giao nhận quân năm 2026 của tỉnh và tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất. Theo đó, tổng chỉ tiêu của tỉnh được giao là 6.095 công dân; trong đó, chỉ tiêu Quân đội là 5.350, Công an là 745 công dân.

Về chất lượng sức khỏe, loại 1 chiếm 13,8%; loại 2 chiếm tỷ lệ 56,35%; loại 3 chiếm tỷ lệ 29,87%. Về độ tuổi từ 18 đến 21 chiếm 84,45%. Dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ 59,5%, dân tộc Mường là 34,2% còn lại là các dân tộc khác. Về trình độ văn hóa, có 404 công dân có trình độ Cao đẳng, Đại học, chiếm 7,2%. Chất lượng chính trị, có 229 đảng viên tham gia nhập ngũ, chiếm tỷ lệ 4,07%; đoàn viên chiếm tỷ lệ 95,17%.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu động viên tân binh các xã thuộc Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy động viên các thanh niên lên đường tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Đối với Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất năm 2026, được giao chỉ tiêu 1.204 công dân. Trong đó, giao cho các đơn vị Quân đội 1.070 chỉ tiêu, giao cho Công an 134 chỉ tiêu. Số thanh niên được giao về 24 đầu mối đơn vị nhận quân (Quân đội 23 đầu mối, Công an 1 đầu mối). Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất đã phối hợp với Hội đồng NVQS các xã, phường tổ chức giao lệnh nhập ngũ cho thanh niên bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, đúng thời gian.

Về chất lượng, thanh niên có sức khỏe loại I, II đạt 72,6%; độ tuổi 18-21 chiếm 79,9%; thanh niên là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 77,8%; thanh niên nhập ngũ có trình độ cao đẳng, đại học chiếm tỷ lệ 3,54%; đảng viên nhập ngũ chiếm 0,59%; số thanh niên viết đơn tình nguyện chiếm tỷ lệ 9,44%.

Các đơn vị đã tổ chức gặp gỡ và tặng quà cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Công tác tổ chức giao nhận quân năm 2026 của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất được bố trí tại 3 điểm, cụ thể: Điểm số 1 tại xã Thanh Sơn; điểm số 2 tại xã Thanh Thủy; điểm số 3 tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất.

Động viên tân binh chuẩn bị nhập ngũ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Lên đường nhập ngũ là tiếp bước truyền thống cha anh, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc của thế hệ thanh niên hôm nay.

Công tác tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia Công an nhân dân năm 2026 được tổ chức theo phương thức “tròn khâu”. Quá trình sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại các xã, phường được triển khai chặt chẽ; hướng dẫn thanh niên đủ điều kiện khám tuyển hoàn thiện hồ sơ lý lịch, lập phiếu sức khỏe đúng quy định; đồng thời xây dựng kế hoạch thâm nhập, nắm tình hình công dân trước khi nhập ngũ, bảo đảm chất lượng giao quân.

Trên cơ sở đó, Hội đồng NVQS các xã, phường xét duyệt bảo đảm chất lượng, đúng tiêu chuẩn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2026. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, 100% công dân đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức theo quy định trước khi nhập ngũ.

Theo báo cáo của Bộ CHQS tỉnh và Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất, tính đến thời điểm này công tác chuẩn bị giao nhận quân năm 2026 tại các đơn vị đã hoàn tất.

Các công dân có lệnh gọi nhập ngũ đã sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất và các địa phương trong triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026.

Đồng chí nhấn mạnh: Trong điều kiện đơn vị, địa phương mới được kiện toàn theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa bàn rộng, số lượng chỉ tiêu lớn, nhưng công tác tham mưu, tổ chức thực hiện bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định, thể hiện rõ tính chủ động và quyết tâm chính trị cao.

Đồng thời khẳng định, công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm đầu năm 2026, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng LLVT vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội và Công an nhân dân. Vì vậy, yêu cầu các cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ quân số sau phát lệnh, chủ động phương án xử lý các tình huống phát sinh; làm tốt công tác động viên, tạo khí thế phấn khởi, tự hào.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên các tân binh và gia đình trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đối với công tác tổ chức Lễ giao nhận quân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị phải chuẩn bị chu đáo về kịch bản, chương trình, cơ sở vật chất, bảo đảm trang trọng, ngắn gọn, đúng nghi thức quân đội; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra sự cố bất ngờ. Việc tổ chức Lễ giao nhận quân phải thực sự trở thành ngày hội tòng quân của toàn dân, tạo dấu ấn tốt đẹp, cổ vũ tinh thần, động viên thanh niên trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành cần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; quan tâm, hỗ trợ kịp thời các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách có con em nhập ngũ; tiếp tục theo dõi, quản lý chặt chẽ nguồn dự phòng, bảo đảm giao đủ, giao đúng, đạt 100% chỉ tiêu tuyển quân cho cả Quân đội và Công an.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đến thăm, động viên gia đình tân binh Đinh Trọng Khải ở Tổ dân phố số 14 phường Hòa Bình có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu động viên, tặng quà tân binh Đinh Trọng Khải trước khi lên đường nhập ngũ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, các cơ quan, đơn vị sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tổ chức thành công Lễ giao nhận quân năm 2026 an toàn, trang trọng, thực sự là ngày hội của tuổi trẻ và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã thăm, động viên tân binh Nguyễn Hoàng Phương ở Tổ 6 phường Kỳ Sơn là gia đình chính sách thờ cúng liệt sĩ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, động viên gia đình và tặng quà tân binh trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên tân binh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Hòa Bình và tân binh gia đình chính sách tại phường Kỳ Sơn trước khi lên đường nhập ngũ.

Mạnh Hùng