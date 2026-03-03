Khai hội Đền Lăng Sương 2026

Ngày 3/3 (tức ngày 15 tháng Giêng), tại Khu di tích Quốc gia Đền Lăng Sương, xã Tu Vũ đã tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Lăng Sương năm 2026.

Đoàn rước nước, kiệu văn từ sông Đà về Đền Lăng Sương.

Đền Lăng Sương đã được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia vào năm 2005. Đến năm 2018, Lễ hội truyền thống Đền Lăng Sương được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tương truyền bà Đinh Thị Đen lấy ông Nguyễn Cao Hành, tuổi cao mà chưa có con. Một hôm, có con rồng vàng sà xuống giếng hút nước, nhả ngọc phun châu. Bà Đinh Thị Đen lấy nước về tắm gội, bỗng thấy người nhẹ nhõm, thơm tho, ý động mang thai, sau sinh ra Tản Viên tại động Lăng Sương thuộc xã Tu Vũ.

Các đại biểu dâng hương tại buổi lễ.

Lãnh đạo xã Tu Vũ gióng trống khai hội.

Thánh Tản Viên - một trong 4 vị thần “tứ bất tử” trong tín ngưỡng dân gian của người Việt là vị thần có công giúp dân trị thủy, khai hoang, dạy dân trồng lúa nước, giết thú dữ, dẹp giặc ngoại xâm. Khắc ghi công lao to lớn của ngài, người dân lập đền thờ Tản Viên Sơn Thánh khắp các vùng miền, quanh năm khói hương tri ân công đức.

Nhưng chỉ duy nhất Đền Lăng Sương thờ cả gia đình Đức Thánh Tản gồm: Thân phụ Nguyễn Cao Hành, thân mẫu Đinh Thị Đen, dưỡng mẫu Ma Thị Cao Sơn, phu nhân Ngọc Hoa công chúa và hai bộ tướng là Cao Sơn, Quý Minh.

Lễ tế được thực hiện theo nghi thức truyền thống.

Tại lễ khai hội, Ban tổ chức đã thực hiện các nghi lễ rước nước từ bến sông Đà vào Đền Lăng Sương và màn gióng trống, thỉnh chiêng khai hội. Các đại biểu thành kính dâng hương, hoa, lễ vật tri ân, tưởng nhớ công đức Đức Thánh Tản, gia đình ngài và hai bộ tướng. Tiếp đó là nghi thức tế lễ và lễ dâng hương thành kính.

Màn văn nghệ đặc sắc khai hội.

Sau phần lễ khai mạc trang trọng, phần hội với các hoạt động văn hóa truyền thống đã thu hút đông đảo du khách tham gia, tạo nên bầu không khí đoàn kết, phấn khởi, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng quê hương Tu Vũ ngày càng phồn vinh và thịnh vượng.

Đức Anh