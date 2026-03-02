Khai mạc Lễ hội Xuân Chùa Phật Quang Hòa Bình năm 2026

Sáng 2/3, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự khai mạc Lễ hội Xuân Chùa Phật Quang Hòa Bình năm 2026. Lễ hội do UBND phường Hòa Bình phối hợp với nhà chùa tổ chức.

Cùng dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Hải - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; Nguyễn Đức Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo Nhân dân, du khách thập phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga và các đại biểu dâng hương tại chùa.

Lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; phát huy giá trị văn hóa Phật giáo gắn với tín ngưỡng dân gian; đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh chính đáng của Nhân dân. Đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, hướng con người tới các giá trị chân - thiện - mỹ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga và các đại biểu thực hiện các nghi lễ tại lễ hội.

Lễ hội Xuân Chùa Phật Quang Hòa Bình là sự kiện văn hóa, tâm linh có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của Nhân dân địa phương và phật tử gần, xa. Tuy là năm đầu tiên tổ chức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành và tinh thần trách nhiệm cao, lễ hội đã được chuẩn bị công phu, bài bản, chu đáo, bảo đảm trang trọng, an toàn, đúng quy định và đậm đà bản sắc dân tộc.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình Nguyễn Đức Dũng đánh trống khai hội.

Đại diện Chùa Phật Quang Hòa Bình phát biểu khai mạc lễ hội.

Lễ hội có nội dung phong phú, quy mô với nhiều hoạt động đặc sắc. Nổi bật là nghi lễ rước kiệu cung nghinh Phật - Thánh trang nghiêm; lễ dâng hương, tế lễ cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu; nghi thức khởi kiệu cung rước Phật - Thánh. Các nghi lễ được tổ chức thành kính, trang trọng, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia.

Nghi thức khởi kiệu cung rước Phật - Thánh.

Trong khuôn khổ chương trình, Giải vật dân tộc toàn quốc “Cúp Hòa Bình” được Liên đoàn Vật Việt Nam tổ chức tạo điểm nhấn sôi nổi cho lễ hội với 50 vận động viên của 7 tỉnh: Phú Thọ, Ninh Bình, Huế, Nghệ An, Quảng Trị, Tuyên Quang, Bắc Ninh tham gia tranh tài.

Đặc biệt, chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc quy tụ đông đảo nghệ sĩ, ca sĩ, nghệ nhân của Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam cùng nhiều nghệ sĩ uy tín đã mang đến không khí lễ hội vui tươi, phấn khởi, giàu giá trị văn hóa và nghệ thuật, phục vụ Nhân dân và du khách.

Các vận động viên tranh tài tại Giải vật dân tộc toàn quốc “Cúp Hòa Bình”.

Thông qua Lễ hội Xuân Chùa Phật Quang Hòa Bình năm 2026, phường Hòa Bình mong muốn tiếp tục quảng bá hình ảnh quê hương, con người và tiềm năng văn hóa - du lịch của địa phương; từng bước xây dựng không gian lễ hội văn hóa - tâm linh tiêu biểu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân.

Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ 1-3/3, với nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh và thể thao đặc sắc, hứa hẹn trở thành điểm hẹn đầu xuân ý nghĩa, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng dân cư trên địa bàn.

