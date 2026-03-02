Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Đơn vị bầu cử số 3

Sáng 2/3, Đoàn giám sát, kiểm tra số 4, Ủy ban Bầu cử tỉnh do đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Bầu cử tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát, kiểm tra và chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đơn vị bầu cử số 3.

Đơn vị bầu cử số 3 gồm 9 xã, phường: Thanh Ba, Quảng Yên, Hoàng Cương, Đông Thành, Chí Tiên, Liên Minh, Âu Cơ, Phong Châu, Phú Thọ.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Nhà văn hóa khu 8 Đồng Xuân, xã Thanh Ba.

Qua kiểm tra tại một số khu vực bỏ phiếu, Đoàn giám sát, kiểm tra số 4 đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của cấp ủy, chính quyền và Ủy ban bầu cử các xã, phường trong việc triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Các nhiệm vụ được thực hiện đúng tiến độ, mốc thời gian; các tổ chức phụ trách bầu cử được thành lập đầy đủ; cơ cấu, thành phần, danh sách người ứng cử và việc phân chia khu vực bỏ phiếu bảo đảm đúng quy định.

Công tác rà soát cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất và kiểm tra hồ sơ ứng cử được triển khai chặt chẽ. Các địa phương tăng cường ứng dụng nền tảng số trong tuyên truyền, góp phần nâng cao hiệu quả tiếp cận thông tin cho cử tri.

Đoàn giám sát, kiểm tra số 4, Ủy ban Bầu cử tỉnh làm việc với đại diện các địa phương thuộc Đơn vị bầu cử số 3.

Tại hội nghị, các địa phương đề nghị cấp phát phiếu bầu và các tài liệu phục vụ bầu cử sớm để chủ động triển khai theo đúng tiến độ; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc rà soát, lập và cập nhật danh sách cử tri; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác bầu cử ở cơ sở; quan tâm bố trí, cấp kinh phí kịp thời để thực hiện tốt nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức ngày bầu cử theo quy định.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi ghi nhận sự chủ động, nghiêm túc của các địa phương thuộc Đơn vị bầu cử số 3 khi bám sát chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Bầu cử tỉnh; triển khai đúng tiến độ, bảo đảm cơ sở vật chất, đẩy mạnh tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh, từ nay đến ngày bầu cử 15/3/2026, thời gian không còn nhiều trong khi yêu cầu nhiệm vụ rất cao, các địa phương không được chủ quan, lơ là ở bất kỳ khâu nào. Cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tạo khí thế để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng pháp luật; rà soát toàn bộ các nhiệm vụ còn lại, xác định rõ tiến độ, trách nhiệm và kết quả cụ thể.

Cùng với đó, cần tăng cường tự kiểm tra, kịp thời phát hiện và khắc phục những tồn tại; dự liệu đầy đủ các tình huống có thể phát sinh để chủ động phương án xử lý. Thực hiện cập nhật chính xác danh sách cử tri; bảo đảm đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, an ninh, an toàn cho ngày bầu cử; chuẩn bị chu đáo phiếu bầu, hòm phiếu và phương án bỏ phiếu tại các địa bàn đặc thù. Đồng thời, rà soát kỹ quy trình nghiệp vụ, nhất là công tác kiểm phiếu, lập biên bản và tổng hợp kết quả; chủ động phương án ứng phó các tình huống phát sinh, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật.

Tạ Thanh