Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ ra quân huấn luyện năm 2026

Ngày 2/3, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2026 và phát động đợt thi đua cao điểm “Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031”; 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Các đại biểu dự lễ ra quân huấn luyện năm 2026.

Dự lễ ra quân có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng - Phó Tư lệnh Quân khu 2; Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương của tỉnh.

Tại lễ ra quân huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 2 và nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2026 của lực lượng vũ trang tỉnh. Theo đó, công tác huấn luyện tập trung giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện đúng quan điểm, nguyên tắc, phương châm, phương pháp huấn luyện phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, chức năng, địa bàn hoạt động, sát với thực tế.

Trong đó, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao; tổ chức luyện tập, diễn tập phòng thủ các cấp cho các lực lượng làm chủ hoàn toàn các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới; giỏi tác chiến độc lập, trình độ khả năng hiệp đồng quân, binh chủng và chất lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ sát với thực tế, kịp thời xử lý các tình huống. Đồng thời, kết hợp giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, pháp luật, rèn luyện chấp hành kỷ luật.

Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng - Phó Tư lệnh Quân khu 2 phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, Phó Tư lệnh Quân khu 2 Phạm Hùng Hưng nhấn mạnh: Năm 2026, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định, đặc biệt trong nước diễn ra sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng là tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 2 yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Chủ động tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững mạnh; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các lực lượng nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh, đặc biệt là cuộc bầu cử sắp tới.

Đồng thời, nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”, coi trọng huấn luyện sát đối tượng, sát địa bàn, sát phương án tác chiến trong khu vực phòng thủ. Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong huấn luyện. Tiếp tục củng cố lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Thường xuyên quan tâm, tổ chức tốt các phong trào thi đua trong huấn luyện, hội thi, hội thao. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, chính sách hậu phương quân đội.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị Bộ CHQS tỉnh ký giao ước thi đua.

Các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cùng các đại biểu tham quan mô hình học cụ phục vụ huấn luyện.

* Tại lễ ra quân huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm "Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026)”. Đại diện các cơ quan, đơn vị đã ký kết giao ước thi đua.

Một số hình ảnh tại lễ ra quân huấn luyện năm 2026:

Đi đầu khối diễu hành là Tổ Quân kỳ với lá Quân kỳ quyết chiến, quyết thắng, đánh dấu sự lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng vũ trang Đất Tổ.

Khối chiến sĩ 3 Trung đoàn: 753, 814, 834 - những đơn vị chủ lực của lực lượng vũ trang tỉnh.

Khối cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát cơ giới 1 - lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, có thể thích ứng với tất cả các điều kiện tác chiến.

Khối nữ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cơ quan Bộ CHQS tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ tự vệ các cơ quan, đơn vị tự vệ thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Khối sinh viên Trường Đại học Hùng Vương.

Trình diễn vượt qua vật cản.

Đồng diễn bài liên quyền 35 động tác và bài 39 động tác võ tay không.

Trình diễn đối kháng của lực lượng trinh sát.

Các tiết mục quân vũ nhịp nhàng, thắt chặt tình cảm keo sơn giữa bộ đội và Nhân dân.

Lê Hoàng