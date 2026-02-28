Phục dựng Lễ hội rước Ông Khiu, Bà Khiu

Trong hai ngày 27 - 28/2 (tức 11 - 12 tháng Giêng năm Bính Ngọ), xã Hy Cương đã long trọng tổ chức phục dựng Lễ hội rước Ông Khiu, Bà Khiu sau 19 năm gián đoạn.

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Thị Thu Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lương Đức Minh - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy...

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền nhân.

Lễ hội rước Ông Khiu, Bà Khiu bắt nguồn từ làng cổ Gia Ninh (xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì cũ), là một trong những lễ hội truyền thống đặc sắc của vùng Đất Tổ, gắn với tín ngưỡng thờ Tản Viên Sơn Thánh và Quý Minh Đại Vương – những nhân vật huyền thoại thời Hùng Vương dựng nước.

Lễ hội phản ánh nhiều lớp tín ngưỡng truyền thống của người Việt như: Tín ngưỡng nông nghiệp lúa nước, tín ngưỡng phồn thực, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên mang giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học. Hệ thống nghi lễ, tập tục và trò diễn của lễ hội còn lưu giữ đậm nét dấu ấn văn hóa nguyên sơ của cư dân nông nghiệp, gửi gắm ước vọng về sự sinh sôi nảy nở, mùa màng bội thu, cuộc sống bình an, no đủ.

Đình Thanh Đình - trung tâm tín ngưỡng linh thiêng của lễ hội.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân và du khách đã thành kính tham gia nghi lễ phồn thực linh thiêng tại Oa Nhà Nít, thực hiện nghi thức chạy quân, hú cờ tại Gò Tế Thánh trong âm vang trống hội dồn dập.

Tại Đình Thanh Đình – trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng, các nghi lễ cầu mùa, rước Ông Giải, rước cờ Kim Ngưu, diễn trò đánh cá... được tổ chức trang trọng, bài bản, tạo không gian lễ hội vừa linh thiêng vừa sôi động.

Sau 19 năm gián đoạn, Nhân dân và du khách được tham gia vào những nghi lễ, trò diễn truyền thống.

Thành công của lễ hội năm nay là tiền đề quan trọng để xã Hy Cương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh Lễ hội rước Ông Khiu, Bà Khiu vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia khi đủ điều kiện. Qua đó, góp phần khẳng định sức sống bền bỉ, trường tồn của các giá trị văn hóa truyền thống vùng Đất Tổ.

Tạ Thanh - Trần Tuấn