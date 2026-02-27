Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án điện trọng điểm

Chiều 27/2, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị, nghe Sở Công Thương và UBND các xã có liên quan báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo về công tác giải phóng mặt bằng các dự án điện trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu kết luận hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chính quyền các địa phương và các ngành liên quan: Công tác giải phóng mặt bằng cho 3 dự án điện trọng điểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang đối mặt với nhiều khó khăn, làm chậm tiến độ so với yêu cầu.

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Phạm Hồng Phương phát biểu tại hội nghị.

Cụ thể, tại dự án Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối, hiện vẫn còn hộ gia đình chưa bàn giao mặt bằng do tranh chấp tài sản hoặc kiến nghị được cấp đất giãn dân dù không đủ điều kiện theo quy định. Đối với dự án TBA 220kV Bá Thiện và đường dây 220kV Việt Trì - Tam Dương - Bá Thiện, vướng mắc nằm ở việc người dân chưa đồng thuận với đơn giá bồi thường hoặc yêu cầu được di dời ra khỏi hành lang an toàn.

Lãnh đạo xã Bình Tuyền báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án tại địa phương.

Đặc biệt đối với đường dây 110kV sau Trạm 220kV Bá Thiện tại xã Bình Tuyền vẫn còn 7/24 khoảng néo chưa bàn giao mặt bằng vì nhiều hộ dân chưa đồng ý đơn giá và yêu cầu giá hỗ trợ cây cối, vật kiến trúc cao hơn quy định hiện hành.

Trên cơ sở trao đổi, làm rõ từng khó khăn, vướng mắc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định rõ trách nhiệm, xây dựng lộ trình giải quyết cụ thể cho từng vị trí còn vướng mắc; tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân trên tinh thần cầu thị, đúng quy định pháp luật.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh: Nguyên tắc xuyên suốt là bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, song không để tình trạng lợi dụng chính sách để trục lợi, gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của các công trình trọng điểm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp đầy đủ các khó khăn, đề xuất giải pháp cụ thể; các địa phương tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền, vận động, hoàn thành từng việc theo mốc thời gian đã cam kết.

Với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, minh bạch và đúng pháp luật, các đơn vị phấn đấu sớm tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để các dự án điện triển khai đúng tiến độ, góp phần bảo đảm hạ tầng năng lượng phục vụ phát triển bền vững của tỉnh.

Lê Hoàng