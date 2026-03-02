Phú Thọ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026

Sáng 2/3, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026.

Tham dự có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Quốc Trị - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND và các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo, Nhân dân xã Hy Cương và cán bộ, nhân viên Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Các đại biểu tham dự lễ phát động Tết trồng cây.

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 là hoạt động chính trị - xã hội ý nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời là việc làm thiết thực hưởng ứng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người.”

Bên cạnh đó, lễ phát động nhằm hiện thực hóa các chỉ tiêu, mục tiêu trong Quy hoạch tỉnh Phú Thọ sau điều chỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, gắn với quy hoạch sử dụng đất, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp và phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030, bình quân mỗi năm trồng 17,4 nghìn ha rừng tập trung, 4,5 triệu cây phân tán; đến năm 2030, toàn tỉnh có trên 30 nghìn ha rừng gỗ lớn, duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên 42,5%.

Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành trồng cây tại khuôn viên cảnh quan lễ hội, Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Không chỉ là một phong trào ra quân đầu xuân, sự kiện còn mang ý nghĩa quan trọng đối với việc bảo tồn thiên nhiên, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng và cải thiện môi trường sinh thái trước thách thức biến đổi khí hậu. Đặc biệt, trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ bước vào giai đoạn phát triển mới, phong trào đóng vai trò quan trọng trong việc chung tay tạo dựng “tài sản xanh”, đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân và khẳng định quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định: Cùng với cả nước, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” mỗi dịp Xuân về đã trở thành nét đẹp văn hóa; là phong trào quần chúng được triển khai sâu rộng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ. Đây là hành động cụ thể, thiết thực, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc phát triển, bảo vệ rừng, môi trường sinh thái, môi trường sống bền vững.

Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị tham gia trồng cây tại lễ phát động.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang cùng các lực lượng tham gia trồng cây.

Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có tổng diện tích rừng trên 405 nghìn ha, trong đó có 26,8 nghìn ha rừng gỗ lớn, trên 60,2 nghìn ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý bền vững. Bình quân mỗi năm trên địa bàn tỉnh trồng 17,4 nghìn ha rừng tập trung; 4,2 triệu cây phân tán và 2,5 nghìn ha rừng gỗ lớn. Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đạt 43,37% (cao hơn bình quân chung cả nước).

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh cùng các đại biểu tham gia trồng cây.

Trong quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh luôn xác định đảm bảo phát triển hài hòa giữa kinh tế với bảo vệ tài nguyên, môi trường; chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tăng trưởng xanh; sử dụng bền vững tài nguyên, hệ sinh thái gắn với phát huy giá trị văn hóa vùng Đất Tổ; tạo dựng môi trường sống bền vững, chất lượng sống tốt hơn cho người dân.

Các đại biểu tham gia trồng cây tại lễ phát động.

Để phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 đạt hiệu quả thiết thực, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của “Tết trồng cây”; phát động phong trào trồng cây, trồng rừng phù hợp với yêu cầu tổ chức và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, lựa chọn giống cây phù hợp với thổ nhưỡng và đặc biệt coi trọng khâu chăm sóc, bảo vệ cây sau khi trồng, không hình thức và chạy theo số lượng.

Đồng chí cũng chỉ đạo ngành Nông nghiệp và Môi trường làm tốt vai trò tham mưu, giám sát, gắn việc trồng rừng với mục tiêu chiến lược trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030. Tiếp tục làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tự nhiên, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng đặc dụng gắn với phát triển du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái; đẩy mạnh phát triển rừng gỗ lớn, thâm canh rừng sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế trong sản xuất lâm nghiệp và kinh tế đồi rừng.

Các lực lượng tham gia Tết trồng cây.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân biến quyết tâm thành hành động cụ thể, coi việc trồng thêm một cây xanh là gửi gắm niềm tin và trách nhiệm vào tương lai phát triển xanh, bền vững của vùng Đất Tổ.

Các học sinh trường THCS xã Hy Cương tham gia Tết trồng cây.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các sở, ngành đã trồng hơn 1.000 cây thuộc các loài sảng nhung, vàng anh, ban, kim giao, muồng hoàng yến, chò chỉ... tại khuôn viên cảnh quan lễ hội, Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Các lực lượng tham gia Lễ phát động Tết trồng cây.

Theo kế hoạch, trong một tháng phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm nay, tỉnh Phú Thọ dự kiến trồng 1,5 triệu cây phân tán, 2.800ha rừng tập trung, đồng thời đặt quyết tâm hoàn thành mục tiêu trồng rừng cho cả giai đoạn 2026 – 2030 để duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên 42,5%.

Quang cảnh lễ phát động Tết trồng cây.

