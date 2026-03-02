Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 1

Chiều 2/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Phú Thọ.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Phú Thọ.

Tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 1 gồm các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; Châu Văn Minh - Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Thái Quỳnh Mai Dung - đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Khổng Thanh Thủy - Phó Trưởng Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Phú Thọ; Quách Thanh Vân, giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, phường Hòa Bình.

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Văn Mạnh - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đông đảo cử tri các địa phương thuộc Đơn vị bầu cử số 1.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã trình bày tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Tiếp đó, từng ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trong chương trình hành động, các ứng cử viên thể hiện rõ quyết tâm chính trị, tầm nhìn và định hướng hành động cụ thể trên từng lĩnh vực, gắn với yêu cầu phát triển của địa phương và đất nước. Các nội dung tập trung vào đổi mới công tác hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh; chăm lo đời sống Nhân dân.

Đồng chí Phạm Đại Dương - ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đối với mục tiêu phát triển tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới, đồng chí Phạm Đại Dương nhấn mạnh, sẽ bám sát thực tiễn địa phương, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ kiến nghị, đề xuất của cử tri để tham gia hoạch định, kiến tạo thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển đất nước và địa phương. Đồng chí khẳng định sẽ tích cực đóng góp vào việc đổi mới công tác lập pháp theo tinh thần chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”.

Chương trình hành động cũng đề cập việc tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, hạ tầng, quản lý tài nguyên, môi trường; tạo điều kiện vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phấn đấu đưa Phú Thọ trở thành một cực tăng trưởng, trung tâm động lực phát triển mới của vùng theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cam kết kiên quyết xóa bỏ tư duy sợ sai, né tránh trách nhiệm, thái độ thờ ơ, vô cảm trước bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; kiến tạo nền công vụ liêm chính, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Trước mắt, xác lập mô hình tăng trưởng mới, cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số; thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, toàn diện, không đánh đổi môi trường và tiến bộ xã hội lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Trong đó, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu, coi đây là chìa khóa nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh; đồng thời xây dựng xã hội văn minh, trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Đồng chí Phạm Đại Dương - ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 trao đổi với các cử tri bên lề hội nghị.

Các ứng cử viên khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ không ngừng rèn luyện, phấn đấu, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; lắng nghe, tiếp thu đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ và cả nước.

Cử tri đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cử tri các xã, phường bày tỏ sự tin tưởng, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và các nội dung cam kết. Đồng thời kiến nghị, nếu trúng cử, các đại biểu tiếp tục quan tâm sâu sát hơn đến đời sống Nhân dân, nhất là các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông, du lịch, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại cơ sở... vì mục tiêu phát triển bền vững.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Thay mặt các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 1, đồng chí Phạm Đại Dương trân trọng cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng chí khẳng định, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, các ứng cử viên sẽ luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị; phát huy tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân; thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, kịp thời phản ánh trung thực, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân tới Quốc hội và các cơ quan chức năng; phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri.

