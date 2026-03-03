Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp

Ngày 3/3, đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã Thanh Thủy, Tam Nông và Vạn Xuân thuộc Đơn vị bầu cử số 7.

Kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu, đồng chí Nguyễn Trung Kiên ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các địa phương trong triển khai các bước theo đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, đúng luật và tiến độ đề ra.

Kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp

Công tác chuẩn bị bầu cử được các địa phương khẩn trương triển khai, đảm bảo tiến độ.

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật chính xác danh sách cử tri; nắm chắc tình hình cử tri trên địa bàn, kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh phát sinh. Đồng thời, đẩy mạnh và đa dạng công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trực quan nhằm tạo không khí phấn khởi để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Cùng với đó, khẩn trương hoàn thiện công tác trang trí khánh tiết, chuẩn bị hòm phiếu, phiếu bầu và các điều kiện cơ sở vật chất tại khu vực bỏ phiếu; bảo quản, niêm yết danh sách người ứng cử đúng quy định. Các tổ bầu cử cần thường xuyên tập huấn, cập nhật hướng dẫn, chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Đồng chí yêu cầu các địa phương xây dựng và triển khai phương án đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau bầu cử; hoàn thành đầy đủ các nội dung, phần việc theo đúng thời gian quy định, góp phần để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật, lựa chọn được những đại biểu thực sự tiêu biểu về năng lực, phẩm chất và đạo đức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Tạ Thanh


