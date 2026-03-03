Khai mạc Lễ hội Khai Xuân - Khai Sắc Đền Bạch Xuân Bính Ngọ 2026

Ngày 3/3 (tức ngày Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Sông Lô tổ chức Lễ hội Khai Xuân - Khai Sắc tại Đền Bạch - di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của địa phương, nơi tôn thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn - vị anh hùng kiệt xuất của dân tộc.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, đại diện chính quyền địa phương và đông đảo người dân và du khách thập phương.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bùi Thị Thu Hằng và các đại biểu thực hiện nghi lễ tại Đền Bạch, xã Sông Lô.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga thực hiện nghi lễ tại đền Bạch xã Sông Lô.

Trong lịch sử hào hùng của dân tộc, Đức Thánh Trần là hiện thân rực sáng của trí tuệ, bản lĩnh và ý chí quật cường. Dưới sự thống lĩnh tài tình của Người, quân và dân Đại Việt đã ba lần đánh bại quân Nguyên - Mông hùng mạnh ở thế kỷ XIII, giữ vững non sông, bảo toàn nền độc lập, làm rạng rỡ quốc thể, viết nên những trang sử vàng chói lọi trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Không chỉ là vị tướng thao lược, Người còn để lại những tư tưởng trị quốc sâu sắc, đặc biệt là lời căn dặn bất hủ: “Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, ấy là thượng sách giữ nước” - chân lý vượt thời gian về sức mạnh của lòng dân, cội nguồn của mọi thắng lợi.

Sau khi Người anh linh quy tiên tại Vạn Kiếp năm 1300, triều đình đã cử hành quốc tang trọng thể, truy phong tước hiệu cao quý để ghi nhận công lao to lớn đối với xã tắc. Trải qua bao thế kỷ, Nhân dân tôn kính Đức Thánh Trần như một vị thánh linh thiêng, phù trợ quốc thái dân an, che chở muôn dân.

Tại vùng đất Sông Lô, năm Tân Hợi (1851), các bậc tiền nhân đã thành tâm rước chân nhang từ Kiếp Bạc về lập đền thờ, đặt tên là Minh Thiện Đường, gửi gắm ước nguyện hướng thiện, tích đức, giữ gìn đạo lý và truyền thống. Đền Bạch được xây dựng trên thế đất cao ráo, hướng chính Nam, không gian trang nghiêm, tĩnh tại. Năm 1926, Nhân dân và chính quyền địa phương đã trùng tu, tôn tạo ngôi đền khang trang hơn. Đến năm 1995, Đền Bạch được UBND tỉnh công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, khẳng định giá trị bền vững về lịch sử, văn hóa và tâm linh.

Những năm qua, với sự chung tay của chính quyền và Nhân dân cùng sự phát tâm công đức của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, di tích tiếp tục được tu bổ, tôn tạo ngày càng trang nghiêm, xứng đáng là chốn linh từ để Nhân dân và du khách thập phương tìm về dâng hương, chiêm bái, gửi gắm niềm tin và ước nguyện đầu Xuân.

Lễ tế tại lễ hội.

Hằng năm, vào dịp rằm tháng Giêng, Nhân dân xã Sông Lô tổ chức Lễ hội Khai Xuân - Khai Sắc với đầy đủ nghi thức truyền thống như dâng hương, rước kiệu, khai sắc... được cử hành trong không khí trang nghiêm, thành kính; phần hội phong phú, vui tươi, đậm đà bản sắc văn hóa dân gian.

Lễ hội là dịp kết nối cộng đồng, gìn giữ hồn cốt quê hương; giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ; đồng thời cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, gia đình hạnh phúc, quê hương ngày càng thịnh đạt.

Trước anh linh Đức Thánh Trần, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Sông Lô càng ý thức sâu sắc trách nhiệm giữ gìn, phát huy giá trị di sản; đoàn kết một lòng, thi đua lao động sáng tạo, quyết tâm xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp, bền vững.

Thuý Hường