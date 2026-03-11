Mỗi lá phiếu, một niềm tin

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước mà còn là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng đối với Nhân dân. Trên quê hương Đất Tổ, mỗi lá phiếu của cử tri không đơn thuần là một quyền lợi chính trị mà còn mang theo trách nhiệm lịch sử, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Công tác tuyên truyền trực quan ở các địa phương được đẩy mạnh, để ngày bầu cử 15/3 thực sự là ngày hội của toàn dân.

Theo Hiến pháp và Luật Bầu cử, quyền bầu cử là quyền cơ bản của công dân để tham gia hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước. Với cử tri Phú Thọ, quyền lợi này thể hiện ở việc trực tiếp tham gia quyết định những người sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tại cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội và các cơ quan quyền lực địa phương.

Trao đổi với chúng tôi, cử tri Lã Tiến Boong, vốn là người dân xã Hùng Lô cũ, nay là công dân phường Vân Phú nhấn mạnh: "Chúng tôi có đình Hùng Lô, có hát Xoan, có làng cổ trăm tuổi... nên cử tri rất quan tâm đến việc bảo tồn giá trị hát Xoan hay phát triển du lịch làng cổ bền vững, vì vậy sẽ ưu tiên lựa chọn những đại biểu có cam kết mạnh mẽ về chính sách văn hóa, đầu tư hạ tầng để phát triển văn hóa, du lịch của địa phương".

Có thể thấy, quyền của cử tri ở đây chính là quyền được “chọn mặt gửi vàng”, là quyền được lên tiếng thông qua người đại diện. Và song hành với quyền lợi là nghĩa vụ. Nghĩa vụ của cử tri không chỉ dừng lại ở việc có mặt tại hòm phiếu vào ngày bầu cử, mà còn nằm ở trách nhiệm tìm hiểu thông tin và ý thức xây dựng khối đại đoàn kết. Tại các xã miền núi, vùng cao như Yên Lập, Thanh Sơn, Tân Sơn, Thu Cúc, Mường Động... nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nghĩa vụ của cử tri còn thể hiện ở việc tuyên truyền, giúp đỡ nhau hiểu đúng quy trình bầu cử để thực hiện đúng, thể hiện nghĩa vụ của cử tri và quyền của công dân.

Cử tri Nguyễn Việt Anh, khu trung tâm xã Thu Cúc nhấn mạnh: Một cử tri gương mẫu không chỉ tự mình đi bầu mà còn vận động gia đình, hàng xóm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, tránh tình trạng “bầu hộ, bầu thay”, một hành vi vi phạm nguyên tắc trực tiếp của luật bầu cử. Với địa bàn có đông đồng bào dân tộc như Thu Cúc, việc này được địa phương tuyên truyền mạnh mẽ tại các khu dân cư.

Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong bối cảnh Phú Thọ đang đẩy mạnh khâu đột phá về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Do đó, quyền và nghĩa vụ của cử tri lúc này mang tính thực tiễn rất cao. Mỗi lá phiếu đều là những cân nhắc khi lựa chọn người đại diện cho quyền lợi của cử tri.

Anh Nguyễn Phi Long, cán bộ nhân sự, Văn phòng Công ty TJB của Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Thụy Vân trao đổi: Làm việc trong khu công nghiệp nên tôi và các công nhân lao động luôn mong muốn có thêm nhiều chính sách có lợi về nhà ở xã hội, lương thưởng và bảo hiểm y tế, việc làm... Do đó, chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ danh sách ứng cử viên để lựa chọn những người có đủ năng lực chuyên môn và bản lĩnh có thể hiện thực hóa mong muốn này. Theo cá nhân tôi, việc lựa chọn sai người do không tìm hiểu đầy đủ thông tin chính là tự từ bỏ quyền lợi chính đáng của bản thân.

Lá phiếu của mỗi cử tri Phú Thọ trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 chính là “viên gạch” xây dựng nên nền móng vững chắc của chính quyền. Khi mỗi công dân Đất Tổ thực hiện quyền và nghĩa vụ bằng tất cả sự trân trọng và hiểu biết, chúng ta không chỉ chọn ra được những đại biểu đủ “Tâm - Tầm - Tài” mà còn khẳng định sức mạnh của lòng dân, ý Đảng trong công cuộc đổi mới quê hương.

