Triển khai nhiệm vụ công tác bầu cử tại Đơn vị bầu cử số 1

Sáng 28/1, Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Phú Thọ, Đơn vị bầu cử số 1 tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, Trưởng Ban Bầu cử Đơn vị bầu cử số 1 chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên phát biểu tại hội nghị.

Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 1 có 29 đơn vị hành chính, gồm các xã, phường: Việt Trì, Nông Trang, Thanh Miếu, Vân Phú, Hy Cương, Lâm Thao, Xuân Lũng, Phùng Nguyên, Bản Nguyên, Thanh Thủy, Đào Xá, Tu Vũ, Tam Nông, Thọ Văn, Vạn Xuân, Hiền Quan, Thanh Sơn, Võ Miếu, Văn Miếu, Cự Đồng, Hương Cần, Yên Sơn, Khả Cửu, Tân Sơn, Minh Đài, Lai Đồng, Xuân Đài, Long Cốc, Thu Cúc.

Đồng chí Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó Trưởng Ban Bầu cử Đơn vị bầu cử số 1 cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Hội nghị nghe báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đến ngày 23/1/2026, có 140/148 xã đã ban hành Quyết định về việc thành lập các Tổ bầu cử, chậm nhất ngày 31/1/2026 (43 ngày trước ngày bầu cử) phải thành lập xong Tổ bầu cử. Các Tổ bầu cử cấp xã tổng hợp thực hiện đăng ký mẫu con dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử gồm: Ủy ban bầu cử cấp xã, Ban bầu cử cấp xã, Tổ bầu cử.

Ủy ban Bầu cử tỉnh đang thực hiện thu nhận hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh. Đến nay, Sở Nội vụ nhận được 3 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; 75 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; các xã, phường nhận được 3.763 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hồ Thị Phương Thủy báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị cũng nghe báo cáo về việc giới thiệu sĩ quan quân đội tham gia Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031. Việc thành lập Tổ giúp việc cho cơ quan thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Thọ được thực hiện theo quy định.

Công tác tuyên truyền về bầu cử đúng nội dung, yêu cầu, kế hoạch của Ủy ban Bầu cử tỉnh. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp qua hệ thống truyền thanh xã, thôn, khu dân cư; niêm yết thông tin tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa; lồng ghép trong các hội nghị, sinh hoạt chi bộ, họp thôn, sinh hoạt các đoàn thể; tuyên truyền trực tiếp đến hộ dân và qua các nhóm Zalo cộng đồng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân, tạo sự đồng thuận và không khí phấn khởi hướng tới ngày bầu cử.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 1; thảo luận và giải đáp những vướng mắc liên quan đến công tác bầu cử.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Kiên đề nghị các thành viên Ban Bầu cử Đơn vị bầu cử số 1 quan tâm, nắm chắc các nhiệm vụ và quyền hạn, tập trung vào một số nội dung trọng tâm: Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác bầu cử của các Tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu; nhận, kiểm tra phiếu bầu và các tài liệu bầu cử từ cấp trên, phân phối cho các Tổ bầu cử; nhận, kiểm tra biên bản kiểm phiếu từ các Tổ bầu cử, lập biên bản xác định kết quả bầu cử tại đơn vị bầu cử; nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các Tổ bầu cử hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, giải quyết khiếu nại về người ứng cử; báo cáo tình hình bầu cử, chuyển biên bản kết quả và hồ sơ bầu cử cho Ủy ban Bầu cử; thực hiện việc bầu cử lại, bầu cử thêm tại đơn vị (nếu có).

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh, các tổ bầu cử tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo đúng, trúng nội dung và mang tính chuyên nghiệp, thẩm mỹ, nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động, phát huy tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân. Các tổ bầu cử đảm bảo theo mốc thời gian đã được ban hành theo quy định; tập trung lãnh đạo, kiểm tra để xử lý kịp thời các vướng mắc; kiểm tra đôn đốc việc thành lập các tổ bỏ phiếu; đảm bảo chế độ thông tin báo cáo kịp thời.

Lê Hoàng