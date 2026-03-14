Thanh Sơn “chọn mặt gửi vàng”

Trên khắp các nẻo đường dẫn về trung tâm xã Thanh Sơn những ngày này, màu đỏ thắm của lá cờ Tổ quốc hòa cùng những tấm băng rôn, khẩu hiệu như đang dệt nên một bức tranh rực rỡ, sống động. Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang lan tỏa đến từng ngõ xóm, làm rộn ràng cả một vùng. Tiếng loa truyền thanh râm ran mỗi sớm, chiều không chỉ mang đến những thông tin thời sự nóng hổi mà còn khơi dậy trong mỗi người dân niềm tự hào và ý thức trách nhiệm về quyền làm chủ của mình. Đây thực sự là thời điểm mà tinh thần “đồng sức, đồng lòng” của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Sơn được thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết, tất cả đang hướng tới ngày 15/3/2026 với niềm tin tưởng và kỳ vọng lớn lao.

Cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 27, xã Thanh Sơn theo dõi thông tin người ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Tại 28 khu vực bỏ phiếu được trang hoàng trang nghiêm, chúng tôi bắt gặp hình ảnh từng nhóm người tìm về các điểm niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Từ những cụ già tóc bạc, những cán bộ hưu trí dày dạn kinh nghiệm cho đến những bạn trẻ lần đầu được đi bỏ phiếu, ai nấy đều dừng chân rất lâu để nghiên cứu, bàn luận.

Với tinh thần “chọn mặt gửi vàng”, cử tri Thanh Sơn không xem đây là một thủ tục hình thức mà thực sự xem trọng việc tìm ra những người đủ đức, đủ tài để đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình. Sự minh bạch trong việc công khai thông tin đã giúp người dân có cái nhìn thấu đáo, toàn diện, tạo nên bầu không khí dân chủ thực sự ngay từ những bước chuẩn bị đầu tiên.

Công tác trang trí khánh tiết các điểm bỏ phiếu tại xã Thanh Sơn đã sẵn sàng.

Việc niêm yết danh sách cử tri cũng được thực hiện một cách tỉ mỉ, khoa học tại trụ sở UBND xã và các khu dân cư từ rất sớm. Mỗi cái tên, mỗi thông tin cá nhân đều được rà soát kỹ lưỡng qua nhiều khâu để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Theo số liệu cập nhật mới nhất, tính đến ngày 11/3/2026, toàn xã có 27.315 cử tri, giảm 257 người so với danh sách niêm yết ban đầu sau khi đã đối soát kỹ các trường hợp biến động như chuyển đi, chuyển đến hoặc đi làm ăn xa.

Sự cẩn trọng này không chỉ nhằm thực hiện đúng các quy định pháp luật mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với quyền lợi của công dân. Tại các điểm niêm yết, không khó để bắt gặp những cuộc trao đổi sôi nổi giữa các cử tri, người ta nhắc nhau về ngày đi bầu, nhắc nhau về tiêu chuẩn của người đại biểu Nhân dân, tạo nên một sợi dây liên kết vô hình nhưng vô cùng bền chặt trong cộng đồng.

Đằng sau không khí hồ hởi của người dân là cả một quá trình chuẩn bị công phu, quyết liệt của hệ thống chính trị địa phương. Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-BCD ngày 4/3/2026 của Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, xã Thanh Sơn đã vận hành guồng máy tổ chức một cách nhịp nhàng và hiệu quả. Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ xã đã ban hành 48 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đảm bảo mọi bước đi đều “đúng vai, thuộc bài”.

Việc chia 58 khu dân cư thành 7 đơn vị bầu cử với 28 khu vực bỏ phiếu đã được tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo thuận tiện nhất cho việc đi lại của cử tri. Các cán bộ trong Ủy ban Bầu cử xã Thanh Sơn dường như không có ngày nghỉ, thường xuyên bám sát địa bàn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, đồng thời kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh từ cơ sở.

Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp tại xã Thanh Sơn.

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho ngày bỏ phiếu. Những chiếc hòm phiếu được chuẩn bị chu đáo và việc cấp phát thẻ cử tri cho công dân đã được tiến hành khẩn trương từ ngày 8/3/2026. Không chỉ dừng lại ở các con số khô khan, công tác tuyên truyền tại đây đã thực sự “chạm” đến trái tim của người dân thông qua nhiều hình thức đa dạng, từ hệ thống loa truyền thanh xã cho đến các buổi sinh hoạt tại khu dân cư.

Cho đến thời điểm hiện tại, Ủy ban Bầu cử xã Thanh Sơn chưa tiếp nhận bất kỳ đơn thư khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến công tác bầu cử và những người ứng cử, điều này minh chứng cho sự công tâm, khách quan và sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.

Ngày hội non sông đang cận kề, Thanh Sơn đã sẵn sàng với tất cả tâm thế và nguồn lực tốt nhất. Mỗi lá phiếu mà cử tri Thanh Sơn cầm trên tay vào ngày 15/3/2026 tới đây không chỉ mang trọng trách quyết định những vấn đề hệ trọng của địa phương mà còn là gạch nối giữa quá khứ tự hào và tương lai rạng rỡ. Với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao, tin rằng cuộc bầu cử tại xã Thanh Sơn sẽ thành công rực rỡ, thực sự trở thành một dấu ấn khó phai trong lòng mỗi người dân vùng đất giàu truyền thống này.

Lê Hoàng