Cử tri kỳ vọng đổi mới và bứt phá trong nhiệm kỳ mới

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Quốc hội khóa XVI là đưa ra những quyết sách nhằm chuyển hóa tinh thần các văn kiện Đại hội XIV của Đảng thành năng lực tổ chức thực hiện. Tại phường Xuân Hòa, cử tri và Nhân dân bày tỏ niềm tin tưởng và kỳ vọng các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới và bứt phá, hiện thực hóa khát vọng vươn mình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Công ty TNHH Đảo Ngọc Đại Lải tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất phát triển du lịch địa phương.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thành công tốt đẹp. Hơn 29.000 cử tri phường Xuân Hòa đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ trên 99%. Cử tri mong muốn các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hành động quyết liệt, đổi mới, gần dân và mang lại hiệu quả thiết thực trong nhiệm kỳ mới.

Bà Nguyễn Thị Tính, cử tri phường Xuân Hòa bày tỏ: Cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, minh bạch, trong không khí phấn khởi, tin tưởng của Nhân dân. Cử tri đã lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài, đủ tầm để tham gia vào bộ máy chính quyền, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước, của địa phương và của tỉnh.

Trong chương trình hành động, các đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đều xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của cử tri, được gửi gắm qua mỗi lá phiếu bầu.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa, đại biểu HĐND phường Xuân Hòa nhiệm kỳ 2026 - 2031 cho biết: Được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm. Tôi sẽ lắng nghe, tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri để kịp thời phản ánh tới cấp ủy, chính quyền và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, cùng tập thể lãnh đạo phường tập trung xử lý hiệu quả những vấn đề người dân quan tâm, nhất là trong lĩnh vực cải cách hành chính, an sinh xã hội và công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, sẽ chú trọng thúc đẩy thực hiện các chính sách về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; đồng hành triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ phường Xuân Hòa nhiệm kỳ mới đó là: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đối với phát triển kinh tế, Đảng ủy phường xác định du lịch, dịch vụ, thương mại là ngành kinh tế có tính trụ cột.

Ông Phạm Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND Phường Xuân Hòa cho biết: Định hướng đến năm 2030, chúng tôi xác định lấy hồ Đại Lải làm hạt nhân, từng bước hình thành quần thể du lịch quy mô, có bản sắc và thương hiệu riêng, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Trên nền tảng đó, địa phương chú trọng phát triển các tour du lịch văn hóa - trải nghiệm, du lịch khám phá gắn với giá trị tự nhiên và đời sống bản địa.

Song song với đó, kinh tế đêm sẽ được phường đẩy mạnh; mở rộng các hoạt động mua sắm, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của đồng bào Sán Dìu. Qua đó, tạo điểm nhấn văn hóa độc đáo và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Địa phương cũng định hướng gắn kết nông nghiệp với du lịch, phát triển các mô hình nông nghiệp sinh thái, hiệu quả cao dựa trên cây trồng đặc trưng, vừa nâng cao giá trị sản xuất, vừa tăng nguồn thu bền vững.

Cùng với định hướng phát triển kinh tế của địa phương, cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ trên địa bàn phường cũng bày tỏ sự đồng thuận và kỳ vọng lớn vào sự đổi thay trong nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Văn Thủy - Phó Giám đốc Công ty TNHH Đảo Ngọc Đại Lải mong muốn chính quyền địa phương sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng, cải thiện môi trường kinh doanh, đồng thời có thêm các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm du lịch đặc thù. Doanh nghiệp cũng mong muốn được đồng hành cùng địa phương trong việc xây dựng các tour, tuyến du lịch trải nghiệm, khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có, góp phần đưa Xuân Hòa trở thành điểm đến hấp dẫn, chuyên nghiệp.

Với mục tiêu xây dựng Xuân Hòa trở thành phường văn minh, hiện đại, là điểm du lịch - dịch vụ hấp dẫn, Đảng ủy phường Xuân Hòa quyết tâm thực hiện khâu đột phá trong đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, tinh thần trách nhiệm cao. Cùng với đó là phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững; đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại, phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030 đạt trên 1.350 tỷ đồng, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Bích Liên – Đặng Khánh