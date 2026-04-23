Hoàn thiện dự thảo Luật về thuế theo hướng lấy người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp làm trung tâm phục vụ

Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 23/4, Quốc hội khóa XVI tiến hành thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thảo luận về nội dung các dự thảo luật này, đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Nguyễn Cao Sơn đồng tình với chủ trương cần sửa đổi các quy định của luật, để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng, sức mua giảm và khả năng chống chịu của khu vực sản xuất, kinh doanh nhỏ còn hạn chế.

Tuy nhiên, từ góc độ thực tiễn, đại biểu đề nghị khi hoàn thiện dự thảo các Luật cần tiếp tục nhấn mạnh rõ hơn nguyên tắc bảo đảm ổn định, minh bạch, dễ thực hiện, hạn chế phát sinh rủi ro pháp lý cho người nộp thuế, đặc biệt là đối với hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ.

Đại biểu Nguyễn Cao Sơn phát biểu thảo luận.

Cụ thể, đối với quy định giao Chính phủ xác định ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh và mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung khung hoặc dự kiến mức ngưỡng doanh thu hộ, cá nhân, doanh nghiệp không phải nộp thuế thu nhập và quy định cụ thể các nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện khi Chính phủ điều chỉnh các mức thuế này tại dự thảo Luật. Xem xét điều chỉnh tăng mức thu nhập tính thuế hằng năm của cá nhân từ tiền lương, tiền công, cũng như thuế suất đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc sửa đổi các quy định cần được nghiên cứu kỹ, sát thực tế để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phát triển ổn định.

Đại biểu đề nghị xem xét sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng miễn thuế cho các doanh nghiệp khi có mức lợi nhuận 1-3 tỷ đồng thay bằng theo tổng mức doanh thu năm nêu tại dự thảo Luật. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ, tăng hướng dẫn, hỗ trợ thực chất để hộ kinh doanh khi phát triển lên có thể chuyển đổi thuận lợi, tự tin và bền vững. Trong tổ chức thực hiện pháp luật thuế, dự thảo Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cần được quy định rõ ràng, dễ hiểu, dễ áp dụng, thống nhất ngay từ đầu.

Đối với Luật Thuế giá trị gia tăng, đại biểu đề nghị cần giao trách nhiệm rõ đối với Chính phủ và Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn thống nhất, dễ hiểu, dễ kiểm tra; quy định rõ nguyên tắc người nộp thuế không bị xử phạt vi phạm hành chính và không tính tiền chậm nộp nếu đã thực hiện đúng theo văn bản hướng dẫn.

Chính phủ và các cơ quan liên quan khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành các luật thuế mới sửa đổi bảo đảm rõ ràng, minh bạch.

Theo phản ánh của cử tri hiện nay, việc triển khai các quy định xử phạt vi phạm pháp luật thuế đối với các cá nhân nộp chậm tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và cá nhân trốn thuế còn khá bất cập. Mức xử phạt hành chính đối với trường hợp người nộp thuế nộp chậm tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân quy định tại Nghị định 125/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ khá cao. Do đó, đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật theo hướng lấy người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp làm trung tâm phục vụ.

Sau phần thảo luận về các dự thảo luật, Bộ trưởng Bộ Tài chính giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu; Quốc hội nghe Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027 và thảo luận ở hội trường về nội dung này.

Chiều cùng ngày, Quốc hội biểu quyết thông qua một số Luật sửa đổi; nghị quyết; nghe một số báo cáo và thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Thành viên Chính phủ và các cơ quan, cá nhân liên quan giải trình, làm rõ một số́ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Huyền Nga