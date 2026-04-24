Honda rút khỏi thị trường ô tô Hàn Quốc sau 23 năm

Theo hãng tin Yonhap, ngày 23/4, Honda Korea - đơn vị bán hàng tại Hàn Quốc của Tập đoàn Honda Motor Nhật Bản - thông báo họ sẽ rút khỏi thị trường ô tô của “xứ sở Kim chi”, kết thúc 23 năm hoạt động tại đây.

Một cửa hàng của hãng Honda ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: THX/TTXVN

Trong kế hoạch công bố tại một cuộc họp báo ở thủ đô Seoul, Honda Korea nêu rõ sẽ ngừng bán xe tại Hàn Quốc từ cuối năm 2026.

Ông Lee Ji Hong, người đứng đầu Honda Korea, nhấn mạnh rằng quyết định trên được đưa ra sau khi đơn vị này đã xem xét kỹ lưỡng hướng kinh doanh trong bối cảnh điều kiện thị trường thay đổi và biến động tỷ giá hối đoái. Mặc dù vậy, họ vẫn sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ khách hàng cho các khách hàng hiện tại.

Một mặt khác, Honda Korea sẽ tăng cường hoạt động kinh doanh xe máy tại Hàn Quốc bằng cách nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ khách hàng và trải nghiệm thương hiệu.

Theo TTXVN


2026-04-23 10:12:00

Một “ngành công nghiệp nhỏ” gồm các startup chuyên phát hiện deepfake đang hình thành, chuyên phát triển công cụ AI này nhằm chống lại các nội dung giả, tạo bởi AI.

Tin liên quan

Gợi ý

