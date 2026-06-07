OpenAI chuẩn bị cuộc cải tổ lớn nhất cho ChatGPT

OpenAI đang chuẩn bị triển khai cuộc cải tổ lớn nhất đối với ChatGPT kể từ khi sản phẩm này ra mắt năm 2022, trong bối cảnh công ty đang chịu áp lực gia tăng doanh thu và chuẩn bị cho kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Biểu tượng ChatGPT. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Financial Times ngày 7/6, công ty AI có trụ sở tại San Francisco này dự định biến ChatGPT từ một chatbot đơn thuần thành một nền tảng AI đa chức năng, tích hợp các công cụ lập trình, tác nhân AI và nhiều dịch vụ từ đối tác bên ngoài. Mục tiêu là thúc đẩy người dùng chuyển từ các tính năng miễn phí sang những sản phẩm có giá trị thương mại cao hơn.

Kế hoạch này phản ánh thay đổi chiến lược đáng chú ý tại OpenAI. Thay vì tập trung vào các chatbot trả lời câu hỏi như giai đoạn đầu của cuộc bùng nổ AI tạo sinh, công ty này ngày càng tin rằng tương lai thuộc về các AI tác nhân có khả năng thực hiện công việc thay cho con người, từ lập trình, tìm kiếm thông tin đến đặt vé du lịch hoặc quản lý lịch trình cá nhân.

Một nhân sự cấp cao của OpenAI nhận định rằng kỷ nguyên chatbot truyền thống đang dần khép lại khi người dùng có xu hướng tìm kiếm các công cụ AI có khả năng hành động thay vì chỉ đưa ra câu trả lời.

Theo kế hoạch, những thay đổi đầu tiên sẽ xuất hiện trong thời gian tới trên phiên bản web và ứng dụng di động của ChatGPT. Giao diện mới sẽ ưu tiên giới thiệu các công cụ lập trình, tạo hình ảnh và những ứng dụng được phát triển bởi các đối tác như Canva hay Booking.com.

Đáng chú ý, OpenAI đang đặt nhiều kỳ vọng vào Codex, nền tảng lập trình AI của công ty. Sản phẩm này cho phép người dùng tạo phần mềm hoặc viết mã từ các yêu cầu đơn giản bằng ngôn ngữ tự nhiên. Sau khi ra mắt ứng dụng máy tính hồi tháng 2/2026, số người dùng hoạt động hàng tuần của Codex đã tăng gấp sáu lần, vượt mốc 5 triệu người.

Sự phát triển nhanh của Codex cũng khiến cuộc cạnh tranh giữa OpenAI và Anthropic trở nên quyết liệt hơn. Trong thời gian qua, Anthropic được đánh giá là một trong những công ty AI thành công nhất trong việc thương mại hóa sản phẩm dành cho doanh nghiệp, đặc biệt với công cụ Claude Code.

Bà Jenny Xiao, cựu chuyên gia của OpenAI, cho rằng khoảng một năm trước hai công ty theo đuổi những chiến lược rất khác nhau. OpenAI tập trung vào tăng trưởng quy mô và mở rộng ảnh hưởng, trong khi Anthropic ưu tiên xây dựng mô hình kinh doanh có khả năng tạo doanh thu sớm. Tuy nhiên hiện nay, chiến lược của hai bên đang dần tương đồng khi cả hai đều hướng tới IPO và chịu áp lực phải chứng minh khả năng sinh lời.

OpenAI hiện sở hữu gần 1 tỷ người dùng ChatGPT trên toàn cầu. Tuy nhiên, phần lớn trong số đó sử dụng phiên bản miễn phí. Công ty đang tìm cách biến lượng người dùng khổng lồ này thành nguồn doanh thu ổn định hơn thông qua các dịch vụ trả phí.

Theo các nguồn tin của Financial Times, khoảng 2 triệu khách hàng doanh nghiệp hiện đóng góp gần 40% doanh thu của OpenAI. Công ty này kỳ vọng tỷ trọng này sẽ tăng lên khoảng 50% vào cuối năm nay.

Song song với việc tái cấu trúc sản phẩm, OpenAI cũng đang điều chỉnh bộ máy quản lý nội bộ. Các nhóm phát triển ChatGPT, Codex và nhiều sản phẩm khác đã được đưa về dưới một đầu mối lãnh đạo duy nhất nhằm tăng tốc độ triển khai các dịch vụ mới. Trong khi đó, một số sáng kiến hướng tới người dùng phổ thông đã bị thu hẹp hoặc dừng lại, bao gồm tính năng mua sắm trực tiếp trong ChatGPT và nền tảng tạo video Sora.

Ông Thibault Sottiaux, người hiện phụ trách các sản phẩm cốt lõi của OpenAI, cho biết mục tiêu dài hạn của công ty là xây dựng một trợ lý AI cá nhân có thể hỗ trợ người dùng trong hầu hết các khía cạnh của cuộc sống và công việc. Người dùng có thể tương tác với trợ lý này trên điện thoại, máy tính, trình duyệt web hoặc thậm chí thông qua giọng nói khi đang di chuyển.

Các lãnh đạo OpenAI tin rằng trong tương lai, người dùng sẽ không còn phải chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng khác nhau. Thay vào đó, một trợ lý AI duy nhất sẽ có thể đảm nhiệm nhiều chức năng hiện do các phần mềm riêng biệt thực hiện, từ tìm kiếm, lập trình cho tới quản lý công việc.

Sự chuyển hướng này cho thấy OpenAI đang đặt cược rằng AI tác nhân sẽ trở thành nền tảng công nghệ chủ đạo trong giai đoạn tiếp theo của ngành trí tuệ nhân tạo, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục nhà đầu tư trước kế hoạch IPO trong năm nay.

Theo baotintuc.vn