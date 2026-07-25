Phú Thọ nâng cao năng lực ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

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Sáng 25/7, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ phối hợp với Viện Ứng dụng công nghệ thông tin và bức xạ (Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) tổ chức Hội nghị đào tạo, tập huấn kiến thức ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh năm 2026. Chương trình nhằm chủ động nâng cao năng lực chuẩn bị và sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả với các tình huống sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn.
Đồng chí Nguyễn Bình Khiêm - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc hội nghị.
Dự hội nghị có hơn 130 đại biểu là cán bộ quản lý, người phụ trách an toàn bức xạ và nhân viên bức xạ đến từ các cơ sở y tế có thiết bị chẩn đoán bức xạ cùng các doanh nghiệp lưu giữ, sử dụng nguồn phóng xạ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Các đại biểu tham gia hội nghị.
Phát biểu khai mạc, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh vai trò cốt lõi của việc bảo đảm an toàn, an ninh bức xạ trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đề nghị các giảng viên, chuyên gia tập trung truyền đạt những kiến thức trọng tâm, thực tế và trực tiếp giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn hoạt động chuyên môn tại các cơ sở.
Chuyên gia Viện Ứng dụng công nghệ thông tin và bức xạ truyền đạt các chuyên đề chuyên sâu tại lớp tập huấn.
Tại chương trình, các học viên được cập nhật các chuyên đề chuyên sâu về: An toàn bức xạ ion hóa; ứng dụng nguồn phóng xạ, liều bức xạ và hiệu ứng sinh học của bức xạ; nhận diện một số sự cố bức xạ điển hình tại Việt Nam cùng các bài học kinh nghiệm thực tiễn.
Bên cạnh đó, hội nghị tập trung hướng dẫn sử dụng thiết bị ứng phó chuyên dụng, quy trình xử lý tình huống nhiễm bẩn phóng xạ, kỹ thuật tẩy xạ và phương pháp xây dựng kế hoạch tìm kiếm nguồn phóng xạ khi có sự cố.
Quang cảnh hội nghị tập huấn kiến thức ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh năm 2026.
Hội nghị dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình quản lý, sử dụng nguồn phóng xạ tại cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, năng lực quản lý nhà nước về an toàn bức xạ; đồng thời giúp các đơn vị thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.
Đinh Vũ
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