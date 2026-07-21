2 doanh nghiệp được tham gia Dự án hỗ trợ phát triển nhà máy thông minh năm 2026

Nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp, Sở Công Thương đã phối hợp với Công ty Samsung Electronics Việt Nam triển khai khảo sát, lựa chọn doanh nghiệp tham gia Dự án hỗ trợ phát triển nhà máy thông minh năm 2026. Kết quả, hai doanh nghiệp của tỉnh được lựa chọn tham gia là Công ty cổ phần điện tử G8 và Công ty cổ phần tạo hình công nghệ cơ khí Việt Nam (Viet Form Tech).

Dự án là dấu mốc quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu nâng mức độ nhà máy thông minh từ Level 0.8 lên Level 1.8.

Khởi động Dự án hỗ trợ phát triển nhà máy thông minh năm 2026 tại Công ty cổ phần điện tử G8.

Dự án hỗ trợ phát triển nhà máy thông minh năm 2026 là chương trình hợp tác giữa Công ty Samsung Electronics Việt Nam và Bộ Công Thương, hướng tới mục tiêu đồng hành cùng các doanh nghiệp sản xuất trong nước hiện đại hóa hoạt động sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu hóa quy trình vận hành và từng bước tiếp cận mô hình nhà máy thông minh theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trong quá trình triển khai, Sở Công Thương đã phối hợp rà soát, giới thiệu và lựa chọn các doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí của chương trình. Qua khảo sát thực tế, các chuyên gia Công ty Samsung Electronics Việt Nam đánh giá Công ty cổ phần điện tử G8 và Công ty cổ phần tạo hình công nghệ cơ khí Việt Nam có nền tảng sản xuất, hệ thống quản lý và tiềm năng phát triển phù hợp để tham gia dự án.

Đại diện các đơn vị liên quan và Công ty Samsung Electronics Việt Nam thăm quan, khảo sát tại Công ty cổ phần điện tử G8 và Công ty cổ phần tạo hình công nghệ cơ khí Việt Nam (Viet Form Tech).

Theo kế hoạch, dự án được khởi động từ tháng 7/2026. Trong khuôn khổ chương trình, các doanh nghiệp tham gia sẽ được các chuyên gia Samsung hỗ trợ đánh giá hiện trạng sản xuất, phân tích quy trình vận hành, nhận diện các điểm cần cải tiến; tư vấn xây dựng giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, quản lý sản xuất; đồng thời hướng dẫn ứng dụng công nghệ số trong điều hành, giám sát và quản lý nhà máy...

Sau lễ khởi động, Công ty cổ phần điện tử G8 và Công ty cổ phần tạo hình công nghệ cơ khí Việt Nam sẽ tiếp tục được các chuyên gia Hàn Quốc tư vấn, đồng hành trong quá trình xây dựng lộ trình phát triển nhà máy thông minh, từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị sản xuất hiện đại, nâng cao khả năng đáp ứng các yêu cầu của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việc hai doanh nghiệp của tỉnh tham gia Dự án hỗ trợ phát triển nhà máy thông minh năm 2026 không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận các giải pháp quản trị, công nghệ sản xuất tiên tiến mà còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp, phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ của tỉnh, đóng góp vào mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới.

Lệ Oanh