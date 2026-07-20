Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ phát triển nông nghiệp xanh

Phú Thọ xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt trong tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng hiện đại, sinh thái, tuần hoàn và bền vững. Vì vậy, thời gian qua, tỉnh đã đẩy mạnh chuyển giao, triển khai nhiều mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất và giá trị nông sản, phát triển chuỗi liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và nhà khoa học; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, thương mại điện tử và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Các sản phẩm chè của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Trà UT, xã Thanh Ba, trong đó có sản phẩm chè búp tím Thanh Ba đạt chứng nhận OCOP 5 sao.

Chè búp tím Thanh Ba là giống chè trung du cổ, quý hiếm có nguồn gốc từ tự nhiên với đặc điểm toàn bộ búp, lá non và cuống đều có màu tím sẫm, hàm lượng chất chống oxy hóa rất cao, được Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Trà UT tại xã Thanh Ba bảo tồn và phát triển thời gian qua.

Để giữ được dược tính và hương vị quý hiếm, Công ty tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất từ trồng, chăm sóc đến thu hái và chế biến; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, canh tác chè hữu cơ, tuân thủ các tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Búp chè được thu hái thủ công và chế biến bằng máy móc hiện đại, khép kín để giữ nguyên màu tím tự nhiên, hàm lượng chất chống lão hóa cao và các dược tính. Hiện vùng nguyên liệu chè búp tím liên kết giữa Công ty và các hộ nông dân địa phương được mở rộng lên hơn 20ha với sản lượng gần 25 tấn chè tươi/năm.

Bà Lê Thị Hồng Phương - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Trà UT chia sẻ: Là cây bản địa nên chè búp tím có nhiều độc đáo và ưu việt hơn so với cây chè thông thường, khả năng sinh trưởng và phát triển mạnh, chống chịu sâu bệnh tốt. Nhờ đó, việc canh tác, chăm sóc loại chè này rất thuận lợi, để bảo tồn và nâng cao chất lượng sản phẩm, đơn vị ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới canh tác nên giống chè búp tím hiện cho sản lượng rất tốt.

Đặc biệt, cùng với hàm lượng chất chống oxy hóa cao, loại chè này còn giàu polyphenol và catechin có tác dụng thanh lọc cơ thể, hỗ trợ tim mạch, giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ... Với 8 năm thành lập và phát triển tại địa phương, từ khi sản phẩm chè búp tím được lựa chọn làm sản phẩm OCOP giúp Công ty khẳng định được uy tín, thương hiệu trên thị trường, được người tiêu dùng biết tới nhiều hơn, sản phẩm chè búp tím Thanh Ba đạt chứng nhận OCOP 5 sao từ tháng 1/2025.

Với hơn 430.000ha đất lâm nghiệp, 133.000ha đất cây hằng năm và trên 100.000ha đất cây lâu năm, Phú Thọ có quỹ đất rộng, đa dạng sinh thái, thuận lợi hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị.

Nhiều sản phẩm nông nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ sản xuất theo hướng xanh, khẳng định được thương hiệu trên thị trường như chè, bưởi Đoan Hùng, cam Cao Phong, gà Lạc Thủy, mì gạo Hùng Lô, thịt chua Thanh Sơn... Một số sản phẩm ngày càng đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường, đảm bảo an toàn và chất lượng cao, hướng tới xuất khẩu.

Tỉnh cũng xác định chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn là khâu đột phá, giúp người dân tiếp cận, được chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tổ chức lại sản xuất, minh bạch thông tin và mở rộng thị trường tiêu thụ, từ đó tiết kiệm chi phí, tăng thu nhập, nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm nghèo bền vững.

Cùng với đó, việc số hóa quy trình sản xuất, quản lý vùng trồng, truy xuất nguồn gốc giúp khẳng định và nâng cao giá trị nông sản, đồng thời tạo điều kiện để hộ nghèo, cận nghèo tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp tuần hoàn, thông qua tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, áp dụng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học và kết hợp trồng trọt - chăn nuôi khép kín để giảm chi phí, bảo vệ môi trường. Giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 700 lớp tập huấn, triển khai 148 mô hình ứng dụng kỹ thuật tiên tiến cho hơn 35.000 lượt nông dân, tập trung vào sản xuất an toàn, VietGAP, GlobalGAP và nông nghiệp hữu cơ.

Cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông tỉnh hướng dẫn người dân đưa tiến bộ khoa học công nghệ vào mô hình sản xuất, nâng cao chất lượng quả bưởi Đoan Hùng tại xã Bằng Luân.

Thực tế đến nay, trên địa bàn tỉnh ngày càng xuất hiện nhiều mô hình sản xuất ứng dụng khoa học công nghệ, tổ chức theo hợp tác xã, tạo việc làm và sinh kế theo hướng bền vững, tăng thu nhập cho người dân khu vực nông thôn và miền núi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội địa phương.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến tháng 6/2026, trên địa bàn toàn tỉnh đã thiết lập và cấp 786 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 8.800ha, trong đó có 108 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, 678 mã số vùng trồng phục vụ tiêu thụ trong nước và 5 mã số cơ sở đóng gói. Nhiều sản phẩm đã áp dụng truy xuất nguồn gốc, nâng cao uy tín trên thị trường.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Trà UT, xã Thanh Ba đón tiếp đoàn khách Pakistan đến thăm và làm việc.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm trong phát triển nông nghiệp, thúc đẩy thương mại điện tử và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, hướng tới phát triển nông nghiệp xanh và bền vững.

Ngọc Lam