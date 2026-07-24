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Vận hành ứng dụng “Bản đồ Công an số tỉnh Phú Thọ”

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số trong lực lượng Công an Nhân dân, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, Câu lạc bộ “Đổi mới sáng tạo” tuổi trẻ Công an tỉnh vừa đưa vào vận hành ứng dụng “Bản đồ Công an số tỉnh Phú Thọ”.

Vận hành ứng dụng&nbsp;“Bản đồ Công an số tỉnh Phú Thọ”Câu lạc bộ "Đổi mới sáng tạo" tuổi trẻ Công an tỉnh phát triển ứng dụng "Bản đồ Công an số tỉnh Phú Thọ".

Chỉ với vài thao tác trên điện thoại thông minh, người dân có thể tra cứu địa chỉ, vị trí trụ sở Công an các đơn vị, địa phương trên bản đồ số; lựa chọn tuyến đường di chuyển thuận tiện đến trụ sở Công an gần nhất khi cần giải quyết thủ tục hành chính hoặc liên hệ công tác.

Điểm nổi bật của ứng dụng là tích hợp Chatbot AI, giải đáp, hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công nhanh chóng, chính xác và thuận tiện. Qua đó, góp phần giảm thời gian tìm kiếm thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ và tăng cường tương tác giữa lực lượng Công an với người dân trên môi trường số.Ứng dụng "Bản đồ Công an số tỉnh Phú Thọ" được kỳ vọng sẽ trở thành một kênh hỗ trợ thiết thực, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Người dân có thể quét mã QR để truy cập hoặc trải nghiệm ứng dụng tại địa chỉ: https://bandocapt.vercel.app/.

Duy Thành - Tạ Thanh


Duy Thành - Tạ Thanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng tỉnh Phú Thọ Ứng dụng Điện thoại thông minh Đổi mới sáng tạo quét mã QR giải quyết thủ tục hành chính Công an nhân dân Phục vụ nhân dân Tuổi trẻ Dịch vụ công
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