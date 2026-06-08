Nguy cơ lộ thông tin cá nhân khi cha mẹ khoe con trên mạng

Phụ huynh đăng ảnh, video về con trên mạng xã hội có xu hướng ít quan tâm đến việc bảo vệ quyền riêng tư của trẻ, theo nghiên cứu của Kaspersky và Viện Công nghệ Singapore.

Nghiên cứu dựa trên phản hồi khảo sát trực tuyến từ phụ huynh tại Ai Cập, Hong Kong, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore và Việt Nam. Khảo sát được thực hiện từ giữa tháng 10/2025 đến cuối tháng 2/2026 với các gia đình có con từ 0 đến 12 tuổi.

Kết quả khảo sát tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ai Cập cho thấy một nghịch lý trong hành vi của phụ huynh. Khi thường xuyên chia sẻ hình ảnh và thông tin của con lên mạng, họ ít có xu hướng duy trì các biện pháp bảo vệ an toàn số cho trẻ. Điều này đồng nghĩa trẻ em có nguy cơ bị lộ thông tin cá nhân nhiều hơn.

Hiện tượng này được gọi là “sharenting”, thuật ngữ ghép từ “sharing” (chia sẻ) và “parenting” (nuôi dạy con), dùng để chỉ việc cha mẹ đăng tải hình ảnh, video và các thông tin liên quan đến con cái lên mạng xã hội.

Phó giáo sư Jiow Hee Jhee, Phó giám đốc Học viện Giảng dạy và học tập thuộc Viện Công nghệ Singapore (SIT) cho biết, nhóm nghiên cứu đã phân tích mối liên hệ giữa hành vi chia sẻ của cha mẹ và thái độ của họ đối với an toàn mạng. Kết quả, khi tần suất chia sẻ hình ảnh và thông tin của con cái trên mạng tăng lên, động lực áp dụng các biện pháp phòng vệ lại giảm xuống. “Đây là một nghịch lý bởi những người chia sẻ về con mình nhiều nhất lại là những người ít chú ý hơn tới việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của trẻ”, ông lưu ý.

Facebook là nền tảng được nhiều gia đình sử dụng chia sẻ hình ảnh của con. Ảnh: Trọng Đạt

Phần lớn phụ huynh được hỏi vẫn nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư trên Internet. Có 87% cha mẹ cho rằng việc giới hạn phạm vi hiển thị bài đăng chỉ cho gia đình và bạn bè thân thiết có thể giúp giảm nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân. Tuy nhiên, gần một nửa số người tham gia khảo sát nhận định việc thiết lập các cài đặt quyền riêng tư trên mạng xã hội tốn thời gian, cho thấy khoảng cách giữa nhận thức và hành động vẫn còn khá lớn.

Theo bà Trishia Octaviano, Quản lý cấp cao mảng Giáo dục An ninh mạng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Kaspersky, điều này xuất phát từ việc con người thường ưu tiên sự tiện lợi và những lợi ích tức thời. Trên môi trường số, nhiều người có xu hướng giữ nguyên các cài đặt mặc định của ứng dụng thay vì dành thời gian thay đổi và thiết lập các lớp bảo vệ phù hợp.

Chuyên gia này cho rằng, dù nhận thức được tầm quan trọng của an toàn số, sự chủ quan cùng những bất tiện trong quá trình thiết lập các biện pháp bảo vệ vẫn là rào cản khiến nhiều phụ huynh không hành động.

Khảo sát cũng cho thấy mức độ tự tin khá cao của các bậc cha mẹ. Cứ 5 phụ huynh, có 4 người tin rằng họ có thể loại bỏ các thông tin định danh của con khỏi bài đăng, tránh chia sẻ những hình ảnh riêng tư có thể khiến trẻ xấu hổ và thiết lập quyền riêng tư để giới hạn người xem. Tuy nhiên, 72% vẫn lo ngại tài khoản và dữ liệu cá nhân có thể bị tin tặc xâm phạm, ngay cả khi đã thiết lập các cài đặt quyền riêng tư phù hợp.

Các chuyên gia khuyến nghị phụ huynh nên xóa những tài khoản không còn sử dụng, thiết lập chế độ riêng tư nếu không có nhu cầu công khai hồ sơ cá nhân và cân nhắc kỹ trước khi chia sẻ bất kỳ thông tin nào về bản thân hoặc gia đình lên mạng xã hội. Ngoài ra, người dùng cần thận trọng khi bật tính năng định vị trong bài đăng để hạn chế nguy cơ bị khai thác thông tin.

Theo vnexpress.net