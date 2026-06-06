104 nghìn người được hướng dẫn kích hoạt Sổ sức khỏe điện tử

Thực hiện Kế hoạch số 153 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 75 của Sở Y tế về cao điểm 50 ngày đẩy mạnh cài đặt, kích hoạt và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Người bệnh và người nhà người bệnh khi đến KCB tại Trung tâm y tế khu vực Lâm Thao và Thanh Ba được hướng dẫn kích hoạt thẻ BHYT vào Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Từ ngày 5/5 đến ngày 5/6/2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã bố trí 397 cán bộ hỗ trợ tại 196 điểm hướng dẫn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người bệnh và người nhà người bệnh cài đặt, kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2 và tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Qua đó, đã có 104 nghìn người bệnh và người nhà người bệnh được hướng dẫn thực hiện tại các cơ sở khám, chữa bệnh; trong đó, gần 60 nghìn trường hợp tích hợp thẻ bảo hiểm y tế thành công vào ứng dụng VNeID.

Tổ chăm sóc khách hàng các cơ sở y tế tuyên truyền, hướng dẫn cho người bệnh, người nhà người bệnh thực hiện cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản VNeID mức độ 2 và tích hợp thẻ BHYT vào Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Thời gian tới, ngành Y tế Phú Thọ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an cấp xã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, phấn đấu đến hết tháng 6/2026, có 50% dân số trên địa bàn tỉnh sử dụng Sổ sức khỏe điện tử.

Gia Thái