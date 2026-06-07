Chính quyền gần dân ở Toàn Thắng

Tại xã Toàn Thắng, chuyển đổi số đang len sâu vào từng hoạt động quản lý, điều hành và phục vụ người dân. Từ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, thanh toán điện tử đến số hóa dữ liệu hành chính, những thay đổi tưởng như nhỏ bé ấy đang tạo nên chuyển động trong xây dựng chính quyền phục vụ. Đó cũng là cách địa phương đưa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và gần dân nhất.

Cán bộ Công an xã hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng số và dịch vụ công trực tuyến, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân.

Số hóa để gần dân hơn

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Với xã Toàn Thắng, việc hiện thực hóa nghị quyết từ chính yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ người dân, xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Những thay đổi ấy đang hiện hữu rõ nét tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Trong tháng 5/2026, toàn xã tiếp nhận 315 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 100% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến. Đã có 311 hồ sơ được giải quyết và trả kết quả trước hạn, không có hồ sơ quá hạn. Đây không chỉ là những con số về cải cách hành chính mà còn phản ánh sự thay đổi trong phương thức phục vụ người dân của chính quyền cơ sở.

Điểm nhấn nổi bật là công tác số hóa hồ sơ. Toàn bộ hồ sơ tiếp nhận đều được số hóa thành phần hồ sơ và kết quả trên hệ thống; các hồ sơ có nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến đạt 100%. Nhờ đó, người dân giảm đáng kể thời gian đi lại, hạn chế việc phải bổ sung giấy tờ nhiều lần, đồng thời có thể theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ công khai, minh bạch trên môi trường số.

Không dừng lại ở đó, chuyển đổi số còn được triển khai đồng bộ trong hoạt động điều hành của chính quyền. Hệ thống quản lý văn bản điện tử, chữ ký số, họp trực tuyến và các nền tảng dùng chung được khai thác hiệu quả. 100% văn bản điện tử được cập nhật, quản lý trên hệ thống phần mềm, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc và giảm đáng kể thời gian luân chuyển hồ sơ.

Những kết quả đó được thể hiện rõ qua các chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Xã hiện đứng thứ 4/148 xã về số hóa hồ sơ; đứng thứ 15/148 xã về công khai, minh bạch, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và mức độ hài lòng của người dân. Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt 97,44 điểm, nằm trong nhóm dẫn đầu toàn tỉnh.

Theo đồng chí Cao Viết Đồng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Toàn Thắng, chuyển đổi số không đơn thuần là ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản lý mà là quá trình đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo, điều hành và phục vụ Nhân dân. Địa phương xác định phải lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Chính từ nhận thức đó, việc số hóa hồ sơ, phát triển dịch vụ công trực tuyến hay thanh toán không dùng tiền mặt đều hướng đến mục tiêu cuối cùng là phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Công nghệ dẫn hướng, mở đường

Là xã miền núi có nhiều tiềm năng về nông nghiệp, văn hóa và du lịch cộng đồng, Toàn Thắng xác định việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số không chỉ phục vụ quản lý nhà nước mà còn phải góp phần nâng cao giá trị sản xuất, mở rộng cơ hội phát triển cho người dân.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, địa phương đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chủ động theo dõi tình hình sinh trưởng cây trồng, dịch bệnh trên vật nuôi, hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp canh tác an toàn, hiệu quả. Các chương trình phát triển thủy sản, chăn nuôi an toàn sinh học và quản lý tài nguyên rừng tiếp tục được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

Cùng với đó, công nghệ số đang hỗ trợ hiệu quả công tác quảng bá văn hóa, du lịch địa phương. Các hoạt động tuyên truyền được thực hiện trên hệ thống truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử, fanpage và các nền tảng mạng xã hội, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất Mường giàu bản sắc đến đông đảo du khách.

Nhờ đó, những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành nguồn lực phát triển kinh tế. Lễ hội Đánh cá suối truyền thống, ngày hội Du lịch Thác Trăng cùng nhiều sản phẩm du lịch cộng đồng ngày càng thu hút du khách. Tính đến giữa tháng 5/2026, xã đón khoảng 15.000 lượt khách tham quan, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 1 tỷ đồng. Đặc biệt, tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW còn được thể hiện qua việc địa phương chú trọng xây dựng nền tảng số trong mọi lĩnh vực. Từ quản lý văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số, thanh toán trực tuyến đến việc triển khai Đề án 06, hỗ trợ người dân sử dụng ứng dụng VNeID, tích hợp giấy tờ điện tử và các dịch vụ số thiết yếu.

Trong tháng 5, lực lượng công an xã đã hỗ trợ đăng ký định danh điện tử cho 1.532 trường hợp, từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số trong cộng đồng dân cư.

Những kết quả bước đầu cho thấy, chuyển đổi số ở xã Toàn Thắng không chỉ làm thay đổi cách thức quản lý, điều hành mà còn đang mở ra những cơ hội phát triển mới. Khi công nghệ trở thành công cụ phục vụ sản xuất, quảng bá du lịch, kết nối người dân với các dịch vụ công và thị trường, Nghị quyết số 57-NQ/TW đã thực sự đi vào đời sống bằng những chuyển động cụ thể, thiết thực.

Minh Vũ