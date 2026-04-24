Giá vàng trong nước tiếp tục giảm thêm 500.000 đồng, về dưới 169 triệu đồng mỗi lượng

Cùng xu hướng với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục đi xuống, cả vàng nhẫn và SJC đều đang giao dịch ở ngưỡng 168,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước sáng nay hiện đang giao dịch ở ngưỡng 168,7 triệu đồng/lượng.

Sáng nay (24/4), thị trường kim loại quý trong nước tiếp tục giảm thêm 500.000 đồng/lượng, trong khi tỷ giá trung tâm ghi nhận mức tăng 8 đồng.

Tại thời điểm 10 giờ, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Phú Quý và Tập đoàn Doji cùng được niêm yết ở mức 166,2 triệu đồng/lượng (chiều mua vào) và 168,7 triệu đồng/lượng (chiều bán ra). Mức giá này đã giảm 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch ngày 23/4.

Ở phân khúc vàng nhẫn, thị trường cũng ghi nhận diễn biến tương tự. Công ty Bảo Tín Minh Châu và Công ty Phú Quý cùng niêm yết giá từ 165,7 triệu đồng đến 168,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cùng giảm 500.000 đồng.

Trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng giữ nguyên ở mức 3-3,5 triệu đồng/lượng nhằm phòng ngừa rủi ro biến động giá.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này hiện đang dao động quanh ngưỡng 4.683 USD/ounce, giảm 20 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 148,7 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước hiện vẫn đang neo cao hơn giá vàng thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Trái ngược với xu hướng của thị trường vàng, thị trường ngoại tệ sáng nay tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng. Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.113 đồng/USD, tăng 8 đồng so với chốt phiên hôm qua (23/4).

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tăng tương ứng 8 đồng so với chốt phiên ngày 23/4. Trong đó, Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.128-26.368 đồng/USD (mua vào - bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.137-26.368 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.138-26.368 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.110-26.368 đồng/USD (mua vào-bán ra).

