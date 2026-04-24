Khơi thông nguồn lực, tạo đà tăng trưởng kinh tế

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, vì vậy tỉnh Phú Thọ tập trung khơi thông các nguồn lực, tạo đà cho tăng trưởng. Kết quả quý I cho thấy kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt mức khả quan, tạo lực đẩy các quý tiếp theo.

Công ty TNHH Hwa Sung Vina (Khu công nghiệp Cẩm Khê) chuyên sản xuất, gia công các loại dây cáp trong lĩnh vực điện tử.

Ngay từ đầu năm, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Biến động phức tạp, khó lường của tình hình thế giới; căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự, cạnh tranh chiến lược gia tăng tại nhiều khu vực, đặc biệt là xung đột tại khu vực Trung Đông và một số điểm nóng khác tiếp tục gây áp lực lên chuỗi cung ứng và thương mại quốc tế, giá năng lượng, chi phí logistics. Tỉnh Phú Thọ có quy mô kinh tế gần 16 tỷ USD, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên 78 tỷ USD, độ mở kinh tế ngày càng cao, vì vậy, những biến động của kinh tế quốc tế và trong nước có tác động trực tiếp đến các chuỗi cung ứng, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ đã chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và triển khai đồng bộ các giải pháp. Nhờ đó, kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong tỉnh cơ bản ổn định, chưa ghi nhận tình trạng gián đoạn sản xuất quy mô lớn. Theo đó, tăng trưởng kinh tế quý I ước đạt 9,15%, cao hơn mức bình quân chung cả nước, đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng khá của cả nước và khu vực Trung du, miền núi phía Bắc. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt gần 20 nghìn tỷ đồng, bằng 34,3% dự toán HĐND tỉnh giao.

Tuy nhiên, những biến động từ bên ngoài được dự báo tiếp tục kéo dài, yêu cầu đặt ra là phải chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất tác động bất lợi, giữ vững mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ động ứng phó trước tác động của cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông, nhằm tiếp tục đảm bảo kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026 của tỉnh Phú Thọ. Quan điểm là siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tập trung thực hiện điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo, cơ chế, chính sách, các nhiệm vụ, biện pháp ứng phó của Trung ương trên địa bàn tỉnh, nhất là các chính sách về năng lượng, tiền tệ, tín dụng, thuế, phí... giảm thiểu tối đa tác động bất lợi của xung đột địa chính trị khu vực đối với nền kinh tế của tỉnh. Tỉnh không điều chỉnh mục tiêu đã đề ra, quyết tâm mạnh mẽ và phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 của tỉnh, đảm bảo tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11%. Xác định đây là thách thức nhưng cũng là thời cơ để định hình lại sản xuất, tái cấu trúc nền kinh tế của tỉnh theo hướng bền vững hơn, trong đó thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, chuyển đổi/cải tiến quy trình sản xuất và phân phối theo hướng tiết kiệm nhiên liệu tiêu hao...

Từ định hướng chung, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương bám sát tình hình, chủ động triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, đồng thời cụ thể hóa các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Trọng tâm là theo dõi sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu tác động từ biến động bên ngoài, nhất là nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng. Cùng với đó, tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác định giá thuê đất, việc khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng để triển khai các công trình, dự án, nhất là các dự án đầu tư công trọng điểm, dự án hạ tầng các khu công nghiệp đang triển khai; nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng giao thông, hạ tầng logistics nhằm giảm chi phí sản xuất của doanh nghiệp; hỗ trợ tích cực cho các dự án dự kiến đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2026; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân vốn, nhất là các dự án đầu tư công phấn đấu giải ngân đạt 100%. Tăng cường các giải pháp kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy thương mại trong nước để hỗ trợ tăng trưởng.

Trong phát triển kinh tế địa phương, khu công nghiệp giữ vai trò then chốt, đóng góp lớn vào tăng trưởng và thu hút đầu tư, đặc biệt là các dự án công nghệ cao. Ông Hoàng Long Biên - Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cho biết: “Ban Quản lý tăng cường xúc tiến, hỗ trợ nhà đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư trong khu công nghiệp; đồng thời chủ động cập nhật, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn. Cùng với đó, Ban Quản lý phối hợp với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hạ tầng các khu công nghiệp, hỗ trợ các dự án sớm đi vào hoạt động trong năm 2026. Tăng cường kết nối xúc tiến đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, ưu tiên các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, có tác động lan tỏa trong các khu công nghiệp, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh”.

Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, chủ động xây dựng kịch bản sản xuất linh hoạt, đổi mới công nghệ, tiết kiệm năng lượng và giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Bên cạnh đó, việc chủ động đàm phán với đối tác, kiểm soát chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ được xem là giải pháp quan trọng để duy trì sức cạnh tranh trong bối cảnh nhiều biến động.

Với các giải pháp được triển khai đồng bộ, cùng sự linh hoạt trong điều hành của các cấp chính quyền, sự đồng hành của doanh nghiệp, tỉnh Phú Thọ đang duy trì ổn định các hoạt động kinh tế - xã hội. Đây là cơ sở để thúc đẩy đà tăng trưởng, hướng tới hoàn thành mục tiêu năm 2026 và tạo nền tảng cho giai đoạn 2026 - 2030.

Nguyễn Huế