Động lực để nâng cao năng lực cạnh tranh

Phú Thọ đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian kinh tế rộng lớn hơn, nguồn lực đa dạng hơn và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng. Trong bối cảnh đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh được xác định là những động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo dư địa phát triển và giải quyết những vấn đề thực tiễn từ cơ sở. Điều đáng ghi nhận là phong trào thi đua trong lĩnh vực này không còn dừng ở những chương trình phát động mà đang từng bước đi vào đời sống sản xuất, kinh doanh, tạo ra những chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực.

Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất, chế biến mà sản phẩm của HTX Nấm Tam Đảo luôn được người tiêu dùng tin tưởng.

Ở vùng bưởi Đoan Hùng, việc sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc, quản lý đơn hàng trên nền tảng số hay đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử đã trở nên quen thuộc với nhiều hợp tác xã (HTX) và hộ sản xuất. Nếu trước đây, đầu ra chủ yếu phụ thuộc vào thương lái thì nay người dân có thể chủ động tiếp cận khách hàng ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Công nghệ không chỉ mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn góp phần nâng cao giá trị sản phẩm thông qua việc minh bạch thông tin và xây dựng niềm tin với người tiêu dùng.

Xu hướng này đang lan tỏa mạnh mẽ ở nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Từ vùng chè Thanh Ba, các mô hình sản xuất tập trung ở Tam Nông, đến những vùng cây ăn quả ở Cao Phong, Mường Vang hay các địa phương vùng núi như Tam Đảo, ngày càng nhiều hợp tác xã đưa nhật ký sản xuất điện tử, quản lý vùng trồng bằng dữ liệu số, bán hàng trực tuyến và quảng bá sản phẩm trên nền tảng số vào hoạt động thường xuyên.

Một trong những mô hình tiêu biểu là HTX Nấm Tam Đảo. Từ một cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, HTX đã mạnh dạn đầu tư hệ thống nuôi cấy hiện đại, ứng dụng công nghệ cao để phát triển các sản phẩm nấm dược liệu, trong đó, đông trùng hạ thảo là sản phẩm chủ lực. Toàn bộ quy trình sản xuất được thực hiện trong môi trường khép kín, kiểm soát nghiêm ngặt các yếu tố kỹ thuật nhằm bảo đảm chất lượng ổn định.

Ông Nguyễn Quốc Huy - Giám đốc HTX Nấm Tam Đảo cho biết, mục tiêu của HTX không chỉ là nâng cao doanh thu mà còn xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ bền vững, tạo động lực để người dân mạnh dạn tiếp cận phương thức sản xuất mới. Hiện HTX tạo việc làm thường xuyên cho gần 50 lao động địa phương với thu nhập ổn định. Nhiều sản phẩm của HTX đã được công nhận OCOP 3 sao, 4 sao và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường.

Từ những mô hình như HTX Nấm Tam Đảo có thể thấy, khoa học công nghệ đang làm thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp. Người dân không còn chỉ quan tâm đến sản lượng mà hướng nhiều hơn đến chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị sản phẩm. Đây cũng là nền tảng quan trọng để phát triển nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững.

Không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp, phong trào đổi mới sáng tạo đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp. Tại các khu công nghiệp Thụy Vân, Phú Hà, Bình Xuyên, Bá Thiện, Lương Sơn và nhiều cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, các giải pháp số hóa sản xuất, tự động hóa dây chuyền và quản trị doanh nghiệp bằng dữ liệu đang được triển khai ngày càng sâu rộng.

Công ty CP TaKao Granite tại xã Hiền Quan là một ví dụ điển hình. Với hệ thống dây chuyền tự động hóa trên 95%, ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại như in 4D, sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng LNG, doanh nghiệp đã tạo ra các dòng sản phẩm vật liệu xây dựng chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường. Cùng với đầu tư công nghệ, công ty còn đẩy mạnh ứng dụng phần mềm vào quản trị điều hành, quản lý nhân sự và kiểm soát chất lượng sản xuất. Việc tái cơ cấu nhà xưởng theo hướng chuyên môn hóa giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, tiết giảm chi phí và tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Cùng với chuyển đổi trong sản xuất, chuyển đổi số đang tạo dấu ấn rõ nét trong cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Nếu trước đây doanh nghiệp phải mất nhiều thời gian đi lại, hoàn thiện hồ sơ thì nay nhiều thủ tục đã được thực hiện trên môi trường điện tử.

Tại Ban Quản lý các KCN Phú Thọ hiện nay, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban đã được tiếp nhận và xử lý tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Các thủ tục được kết nối, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết, giảm chi phí, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ông Hoàng Long Biên - Trưởng Ban Quản lý các KCN Phú Thọ cho biết, trong năm 2025, đơn vị đã tập trung hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến cấp mới, điều chỉnh, mở rộng dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được giải quyết đúng hạn và trước hạn. Theo ông Biên, chuyển đổi số không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, chuyên nghiệp, tạo niềm tin cho doanh nghiệp khi lựa chọn Phú Thọ là điểm đến đầu tư.

Tại nhiều địa phương như Thanh Thủy, Tân Sơn, Yên Lập, Kim Bôi, Mai Châu hay Tân Mai, các mô hình sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn và du lịch cộng đồng đang mang lại những kết quả tích cực. Thay vì khai thác tài nguyên theo hướng ngắn hạn, các địa phương lựa chọn phát triển dựa trên lợi thế tự nhiên, bảo tồn cảnh quan và gìn giữ bản sắc văn hóa bản địa.

Từ những vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, những HTX chủ động chuyển đổi số, những doanh nghiệp đầu tư tự động hóa đến các mô hình phát triển xanh gắn với bảo vệ môi trường, khoa học công nghệ đang từng bước trở thành công cụ để nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Khi phong trào thi đua được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, gắn với lợi ích của người dân và doanh nghiệp, đó cũng là lúc khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh thực sự trở thành động lực mới cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Ngọc Tuấn