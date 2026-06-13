Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc:

Mở rộng mạng lưới, đáp ứng nhu cầu nước sạch

Để đáp ứng nhu cầu nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm mở rộng hệ thống, nâng cao năng lực sản xuất, đảm bảo hoạt động thông suốt, cung cấp nước sạch đến khách hàng.

Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước số 1 Vĩnh Phúc có nhiệm vụ sản xuất, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt cho người dân và sản xuất công nghiệp khu vực phía Nam của tỉnh, trong đó có các khu công nghiệp lớn như Khai Quang, Bình Xuyên, Thăng Long... Để kịp thời đáp ứng nhu cầu của khách hàng, những năm qua, công ty không ngừng đầu tư mở rộng hệ thống và triển khai đồng bộ các giải pháp quan trọng.

Công ty hiện có 5 nhà máy khai thác nước mặt và nước ngầm để sản xuất nước sạch (gồm các nhà máy nước: Vĩnh Yên, Tam Đảo, Lập Thạch, Yên Lạc và Việt Xuân); tổng công suất thiết kế 74.000 m3/ngày đêm với 17 giếng nước thô, 1 trạm cấp nước sạch cấp 1, 5 trạm cấp nước sạch cấp 2; cung cấp nước cho hơn 52 nghìn khách hàng cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn khu vực Vĩnh Phúc.

Công nhân kỹ thuật vận hành hệ thống từ xa.

Nhằm đảm bảo chất lượng nước sạch và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của khách hàng, ngay từ đầu năm, công ty đã tổng kiểm tra máy móc, thiết bị và triển khai đồng bộ các giải pháp: Bảo dưỡng định kỳ máy bơm, giếng khoan, thiết bị điện, trạm biến áp; thường xuyên kiểm soát chất lượng nước đầu vào, nước sau xử lý và nước sạch trước khi bơm ra hệ thống; đầu tư mở rộng mạng lưới, mua sắm vật tư, chuẩn bị máy bơm dự phòng; phân công cán bộ kỹ thuật trực 24/24h, kịp thời nắm bắt khó khăn, phát hiện và xử lý sự cố trên các tuyến ống, van, máy bơm...

Hiện nay, công ty ban hành lịch cấp nước mùa hè theo quy tắc “đúng, đủ, chất lượng, kịp thời, ổn định, phù hợp”. Cùng với đó, duy trì hệ thống giám sát online toàn hệ thống; điều tiết áp lực theo từng khung giờ, tránh tình trạng áp lực tăng quá cao trong đường ống gây vỡ ống; súc, xả các tuyến ống để đảm bảo chất lượng nước ổn định; mở rộng đường ống cấp cho khu vực có nhu cầu dùng nước lớn; vệ sinh, bảo vệ đồng hồ nước, các van khóa, hộp bảo vệ đồng hồ. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thường xuyên kiểm tra hệ thống cấp nước trong nhà để tránh sự cố rò rỉ ống, tắc đường ống, kẹt van, phao làm gián đoạn cấp nước trong khu vực, sử dụng nước tiết kiệm, an toàn...

Công nhân kỹ thuật luôn kiểm tra hệ thống van máy, vận hành máy bơm đảm bảo hiệu suất cao.

Những năm gần đây, công ty đã đầu tư mở rộng dự án cấp nước khu vực Thanh Trù, phường Vĩnh Yên; thay thế các tuyến ống cấp 3 trên địa bàn khu vực Vĩnh Yên, Bình Xuyên, Phúc Yên. Phát triển thêm tuyến ống mới tại các khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn Vĩnh Yên, Tam Dương, Sông Lô cũ. Mở rộng hệ thống cấp nước tại khu vực Hán Lữ, Trại Giao, phường Vĩnh Yên; đầu tư chương trình chống thất thoát nước... với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng.

Trong 2 năm 2025 - 2026, công ty tiếp tục mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước; cải tạo, thay thế các tuyến ống trên địa bàn Vĩnh Yên, Tam Đảo, Bình Xuyên; lắp đặt hệ thống quan trắc, giám sát tài nguyên và chất lượng nước tại nhà máy nước Vĩnh Yên, Việt Xuân; xây dựng bể chứa nước sạch tại trạm tăng áp Kim Long; đầu tư tuyến ống cấp nước sạch và mở rộng mạng lưới cấp nước tại một số địa bàn; tiếp tục cải tạo, nâng cấp, lắp đặt bổ sung các tuyến ống cấp nước cho các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh... Bên cạnh đó, công ty còn đầu tư máy bơm, máy phát điện công suất lớn để dự phòng sự cố mất điện tại các nhà máy, trạm cấp nước; tiến hành thay thế gần 1.500 đồng hồ, kiểm định lại trên 7.700 đồng hồ cho khách hàng...

Vận hành nước sạch miễn phí từ Nhà máy nước Tam Dương đến khu du lịch Tam Đảo.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp hữu hiệu, công ty đã nâng cao năng lực sản xuất nước sạch cũng như chất lượng thành phẩm, giảm tình trạng thất thoát nước, đảm bảo giá thành hợp lý và thu hút ngày càng nhiều khách hàng sử dụng nước sạch. Riêng quý I/2026, công ty đã thu hút thêm hơn 1.400 khách hàng mới, đạt 117% kế hoạch năm 2026, nâng tổng số khách hàng hiện có lên gần 53.000 khách hàng; cung cấp được gần 10,3 triệu m3 nước sạch, tăng cao so với cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất thoát nước giảm xuống còn 10,21%; dân số khu vực đô thị được cấp nước đạt gần 90%.

Công nhân kỹ thuật của công ty thi công tuyến ống mới, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của khách hàng.

Ông Nguyễn Văn Khánh - Tổng Giám đốc Công ty cho biết: Dự báo mùa hè năm nay sẽ có thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, nước ngầm xuống thấp, một số khu dân cư người dân phải nối ống khoan mới có nước sử dụng. Công ty đang tiếp tục khảo sát các tuyến ống, nhà máy, hệ thống cấp nước sẵn có; đồng thời mở rộng đầu tư, quan tâm đến các khu vực dân cư cũ, khu vực nông thôn, khu công nghiệp và một số nhà máy hoạt động giai đoạn 2 để thu hút thêm khách hàng. Đặc biệt, công ty sẽ bám sát chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư. Hiện nay, trên cơ sở rà soát năng lực hoạt động của toàn hệ thống và đánh giá nhu cầu sử dụng nước sạch tại các khu vực, công ty đã xây dựng phương án cấp nước hợp lý, sát thực, bố trí lực lượng ứng trực 24/24h, không để gián đoạn nguồn cung nước ảnh hưởng đến cuộc sống và sản xuất của khách hàng, nhất là trong những ngày hè nắng nóng, nhu cầu sử dụng nước của người dân vùng đô thị và khu công nghiệp tăng cao.

Xuân Hùng