Thay đổi khung giờ cao và thấp điểm sử dụng điện

Giờ cao điểm điện được điều chỉnh dồn vào buổi tối từ 17h30-22h30 các ngày trong tuần, còn thấp điểm từ 0-6h hàng ngày.

Bộ Công Thương vừa có Quyết định 963, thay đổi khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Theo đó, khung cao điểm áp dụng vào các ngày trong tuần (trừ Chủ nhật), từ 17h30 đến 22h30, tương ứng 5 giờ mỗi ngày. Giờ bình thường gồm hai khung từ 6h đến 17h30 và từ 22h30 đến 24h, tổng cộng là 13 giờ mỗi ngày. Giờ thấp điểm kéo dài từ 0h đến 6h hàng ngày.

Riêng Chủ nhật không có giờ cao điểm, giờ bình thường liên tục từ 6h đến 24h.

Như vậy, các khung giờ này có sự thay đổi so với hiện hành. Hiện, giờ cao điểm chia 2 khung, kéo dài cả ban ngày và tối (9h30-11h30 và 17h-20h). Trong khi đó, giờ thấp điểm từ 22h đến 4h sáng hôm sau, còn lại là khung bình thường.

Theo quyết định, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức triển khai áp dụng các khung giờ trên toàn hệ thống. Trước 15/12 hàng năm, hoặc khi có biến động lớn về nhu cầu sử dụng điện, EVN phải báo cáo Bộ Công Thương để đề xuất điều chỉnh phù hợp.

Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) phối hợp cung cấp dữ liệu về công suất, sản lượng và vận hành hệ thống để làm cơ sở tính toán, xác định các khung giờ. Đơn vị này cũng có trách nhiệm báo cáo, đề xuất điều chỉnh khi cần thiết.

Nhân viên ngành điện đang kiểm tra thiết bị.

Các khung giờ sử dụng điện là căn cứ quan trọng để tính giá điện theo thời gian. Thông thường, giờ cao điểm có giá cao nhất, thấp điểm có giá thấp nhất, nhằm khuyến khích khách hàng dịch chuyển nhu cầu tiêu thụ điện.

Quy định này áp dụng chủ yếu với nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh theo biểu giá điện theo thời gian sử dụng. Hiện có khoảng 1,25 triệu công tơ điện trên toàn hệ thống đang áp dụng cơ chế này, liên quan trực tiếp đến đo đếm, lập hóa đơn và thanh toán điện năng.

Trước đó, Bộ Công Thương cho biết việc điều chỉnh lại khung giờ cần thiết để phản ánh đúng diễn biến cung - cầu điện trong bối cảnh mới, đặc biệt khi tỷ trọng năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió ngày càng lớn.

Thực tế, khung giờ cao điểm, thấp điểm, giờ bình thường hiện hành đã áp dụng 12 năm. Từ 2019, cấu trúc cung - cầu điện đã thay đổi đáng kể cùng với sự gia tăng nhanh của điện mặt trời, năng lượng tái tạo. Trong đó, tỷ trọng nhu cầu sử dụng điện cho công nghiệp tăng từ khoảng 30% lên hơn 50%, trong khi dân dụng - sinh hoạt giảm từ khoảng 50% xuống gần 33%. Những thay đổi này làm biến động rõ rệt nhu cầu sử dụng điện theo từng thời điểm trong ngày, khiến khung giờ hiện hành dần không còn phù hợp.

Cơ quan này cũng cho rằng, xác định hợp lý các khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường sẽ giúp nâng hiệu quả sử dụng hệ thống điện. Thông qua cơ chế giá điện theo thời gian, khách hàng có động lực điều chỉnh hành vi tiêu thụ, giảm dùng điện vào giờ cao điểm và chuyển sang các khung thấp điểm hoặc bình thường, qua đó tối ưu chi phí và giảm áp lực lên hệ thống.

