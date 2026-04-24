Đề phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát và lây lan rộng

Năm 2025, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 127 ổ bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) tại 122 xã, phường; tổng số lợn ốm, chết, buộc tiêu hủy trên 133.610 con, với khối lượng hơn 7.659 tấn, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho ngành chăn nuôi và người dân. Từ đầu năm đến nay, tình hình DTLCP trên phạm vi cả nước vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi người chăn nuôi phải nâng cao cảnh giác, thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh nhằm bảo đảm an toàn đàn vật nuôi.

Những ngày gần đây, ông Lê Văn Thủy (xã Tây Cốc) chủ động mua hóa chất để khử trùng, tiêu độc khu vực chăn nuôi; đồng thời kiểm soát chặt người ra vào chuồng trại. Mọi công đoạn chăm sóc đàn lợn đều do gia đình trực tiếp thực hiện nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Ông Thủy cho biết: Gia đình hiện có 12 con lợn nái và khoảng 70 con lợn thịt, trong đó có 7 con nái sắp sinh. Trước thông tin DTLCP xuất hiện tại nhiều địa phương lân cận, gia đình đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng dịch như trước đây để bảo vệ đàn vật nuôi.

Gia đình ông Lê Văn Thủy, xã Tây Cốc chủ động phun khử trùng tiêu độc cho khu vực chăn nuôi lợn.

Từ đầu năm đến nay, DTLCP đã xuất hiện tại 323 xã thuộc 25/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trên địa bàn tỉnh, nguy cơ dịch bệnh tái phát và lây lan ở mức cao, nhất là tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Thời tiết diễn biến cực đoan, nắng nóng xen kẽ mưa lớn bất thường tạo điều kiện thuận lợi cho vi rút phát triển. Đáng chú ý, theo các chuyên gia thú y, vi rút DTLCP có thể tồn tại lâu dài trong môi trường đất, đặc biệt tại những khu vực từng có ổ dịch, làm gia tăng nguy cơ tái bùng phát.

Hiện tổng đàn lợn của tỉnh khoảng 1,8 triệu con; trong đó 43,4% được chăn nuôi theo hình thức trang trại, gia trại, doanh nghiệp và cơ sở gia công, còn lại là chăn nuôi nhỏ lẻ trong dân.

Giai đoạn từ trung tuần tháng 11/2025 đến trung tuần tháng 2/2026, giá lợn hơi duy trì ở mức cao (68.000-76.000 đồng/kg), hiện dù đã giảm nhưng người chăn nuôi vẫn có lãi. Điều này khiến nhiều hộ tiếp tục tái đàn, mở rộng quy mô. Tuy nhiên, một bộ phận người chăn nuôi, nhất là quy mô nhỏ lẻ, còn chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trước nguy cơ dịch bệnh tái phát, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường giám sát dịch bệnh trên đàn vật nuôi; phát hiện sớm, cảnh báo kịp thời và xử lý dứt điểm ổ dịch ngay từ khi mới phát sinh. Đồng thời yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc khai báo khi phát hiện vật nuôi ốm, chết, nghi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; không để xảy ra tình trạng giấu dịch, bán chạy, làm gia tăng nguy cơ lây lan rộng.

Đặc biệt, các địa phương có nguy cơ cao và đã từng phát sinh dịch bệnh DTLCP thực hiện kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh, buôn bán lợn, sản phẩm từ lợn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Trại chăn nuôi gia công của Công ty Cổ phần DABACO tại xã Lam Sơn chủ động khử trùng cho khu vực chăn nuôi.

Hiện đang là thời điểm giao mùa, sức đề kháng của vật nuôi giảm, trong khi hoạt động mua bán, vận chuyển gia tăng, khiến nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh cao. Bên cạnh đó, tình trạng người chăn nuôi tự điều trị khi lợn ốm, không báo chính quyền; thương lái ra vào chuồng trại; một số địa phương chưa quyết liệt trong triển khai các giải pháp phòng, chống dịch... là những yếu tố khiến DTLCP tiếp tục diễn biến phức tạp.

Ông Nguyễn Xuân Thìn - Trưởng phòng Kỹ thuật - Nghiệp vụ, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản cho biết: Ngành Nông nghiệp và Môi trường đang triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh về tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi; đồng thời đẩy mạnh tiêu độc, khử trùng chuồng trại, tăng cường các biện pháp nâng cao sức đề kháng, góp phần nâng cao ý thức chủ động phòng bệnh, nhất là đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, bảo vệ nền chăn nuôi của tỉnh.

Để công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi đạt hiệu quả cao, giải quyết tình trạng thiếu cán bộ có chuyên môn ở cơ sở, vừa qua, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã phân bổ cán bộ kỹ thuật từ các đơn vị như Trung tâm Khuyến nông tỉnh, các trạm Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về hỗ trợ các xã. Qua đó, góp phần tăng cường năng lực phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, thúc đẩy phát triển nông nghiệp ổn định, bền vững.

Quân Lâm