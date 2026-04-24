Giá cả thị trường ngày 24/4/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Cà tím dài

29.900 đồng/kg

2

Đu đủ ruột đỏ

35.000 đồng/kg

3

Rau mầm cải xanh WinEco

14.800 đồng/hộp 100g

4

Nho xanh không hạt Nam Phi

179.000 đồng/kg

5

Xúc xích Beclin Đức Việt

115.000 đồng/gói 500g

6

Thịt bắp bò

69.900 đồng/khay 300g

7

Thịt bò xay

61.900 đồng/khay 200g

8

Cá Basa cắt khúc

31.500 đồng/khay 500g

9

Gạo Ngọc Nương ST25

94.900 đồng/ túi 3kg

10

Kem sữa dừa Merino

24.000 đồng/hộp 260g

11

Mỳ 3 miền tôm chua cay

94.000 đồng/thùng

12

Nước mắm barona vị xưa

86.500 đồng/ chai 500ml

13

Kẹo Xilitol Lotte hương chanh bạc hà hộp 145g

58.600 đồng/ hộp

14

Kẹo M&M socola nhân đậu phộng gói 100g

63.000 đồng/gói

Kết Đoàn

Tin liên quan

Gợi ý

