Giá cả thị trường ngày 2/6/2026

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Xương heo có thịt C.P
39.600 đồng/400g
2
Mực ống
34.350 đồng/150g
3
Thanh long ruột đỏ túi 1kg (trái từ 300g)
19.000 đồng/1kg
4
Chanh dây vỉ 4 trái
15.500 đồng/4 trái
5
Rau lang 400gr
6.900 đồng/400g
6
Khổ qua rừng 500g
25.000 đồng/500g
7
Nấm hương 150g
33.000 đồng/150g
8
Nghệ bột Vipep hũ 35g
10.900 đồng/Hũ 35g
9
Nước màu dừa Bến Tre A Tuấn Khang chai 120g
19.000 đồng/Chai 120g
10
Dầu hạt cải nguyên chất Simply chai 1 lít
79.000 đồng/Chai 1 lít
11
Đậu hũ chiên Vị Nguyên hộp 300g
17.500 đồng/Hộp 300g
12
Combo 5 túi gạo thơm lài 5kg
450.000 đồng/5 túi 5kg
13
Hộp 6 cây kem ốc quế vani socola & dâu socola Merino 60g
78.000 đồng/Hộp 6 cây 60g
14
Nước lau sàn Sunlight tinh dầu thảo mộc hương hoa lily & bạch trà túi 3.6kg
68.000 đồng/Túi 3.6kg
15
Kem đánh răng Colgate ngừa sâu răng bạc hà the mát 225g
33.240 đồng/Tuýp 225g
