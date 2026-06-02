Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giá cả thị trường ngày 2/6/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Xương heo có thịt C.P

39.600 đồng/400g

2

Mực ống

34.350 đồng/150g

3

Thanh long ruột đỏ túi 1kg (trái từ 300g)

19.000 đồng/1kg

4

Chanh dây vỉ 4 trái

15.500 đồng/4 trái

5

Rau lang 400gr

6.900 đồng/400g

6

Khổ qua rừng 500g

25.000 đồng/500g

7

Nấm hương 150g

33.000 đồng/150g

8

Nghệ bột Vipep hũ 35g

10.900 đồng/Hũ 35g

9

Nước màu dừa Bến Tre A Tuấn Khang chai 120g

19.000 đồng/Chai 120g

10

Dầu hạt cải nguyên chất Simply chai 1 lít

79.000 đồng/Chai 1 lít

11

Đậu hũ chiên Vị Nguyên hộp 300g

17.500 đồng/Hộp 300g

12

Combo 5 túi gạo thơm lài 5kg

450.000 đồng/5 túi 5kg

13

Hộp 6 cây kem ốc quế vani socola & dâu socola Merino 60g

78.000 đồng/Hộp 6 cây 60g

14

Nước lau sàn Sunlight tinh dầu thảo mộc hương hoa lily & bạch trà túi 3.6kg

68.000 đồng/Túi 3.6kg

15

Kem đánh răng Colgate ngừa sâu răng bạc hà the mát 225g

33.240 đồng/Tuýp 225g

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 2/6/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: Thanh long ruột đỏ Hàng hóa giá cả thị trường Tre Trà Hoa đánh răng chanh dây giá bán nấm
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long