Giá cả thị trường ngày 28/5/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Gạo Lứt Thơm PMT

33.500 đồng/kg

2

Gạo Nếp nương Lai Châu

50.000 đồng/kg

3

Trứng vịt muối hộp 4 quả

28.000 đồng/hộp

4

Đuôi heo

110.000 đồng/400g

5

Mực ống khay 150g

35.000 đồng/khay

6

Rau mồng tơi

14.000 đồng/kg

7

Bưởi da xanh Tân Triều Depaco

85.800 đồng/kg

8

Nấm hương Đông Nam Việt 200g

104.200 đồng/gói

9

Thùng 24 lon Bia Tiger lon 250ml

278.000 đồng/thùng

10

Nước ép lựu Juss 1 lít

45.000 đồng/chai

11

Hạt nêm Chinsu ngọt tôm thơm thịt gói 900g

69.000 đồng/gói

12

Bột canh tôm Vifon gói 200g

6.200 đồng/gói

13

Dầu màu điều Dh Foods chai 90ml

26.000 đồng/chai

14

10 cuộn giấy vệ sinh Bless You À La Vie 2 lớp

99.000 đồng/túi 10 cuộn

15

Nước tẩy quần áo màu AXO hương hoa đào 800ml

58.000 đồng/chai

