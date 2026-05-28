Giá cả thị trường ngày 28/5/2026

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo Lứt Thơm PMT
33.500 đồng/kg
2
Gạo Nếp nương Lai Châu
50.000 đồng/kg
3
Trứng vịt muối hộp 4 quả
28.000 đồng/hộp
4
Đuôi heo
110.000 đồng/400g
5
Mực ống khay 150g
35.000 đồng/khay
6
Rau mồng tơi
14.000 đồng/kg
7
Bưởi da xanh Tân Triều Depaco
85.800 đồng/kg
8
Nấm hương Đông Nam Việt 200g
104.200 đồng/gói
9
Thùng 24 lon Bia Tiger lon 250ml
278.000 đồng/thùng
10
Nước ép lựu Juss 1 lít
45.000 đồng/chai
11
Hạt nêm Chinsu ngọt tôm thơm thịt gói 900g
69.000 đồng/gói
12
Bột canh tôm Vifon gói 200g
6.200 đồng/gói
13
Dầu màu điều Dh Foods chai 90ml
26.000 đồng/chai
14
10 cuộn giấy vệ sinh Bless You À La Vie 2 lớp
99.000 đồng/túi 10 cuộn
15
Nước tẩy quần áo màu AXO hương hoa đào 800ml
58.000 đồng/chai
Kết Đoàn
