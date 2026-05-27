Giá cả thị trường ngày 27/5/2026

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo Râu Đặc Sản Tây Bắc túi 5kg
195.000 đồng/túi
2
Gạo Nhật Sushi Rice không vo túi 2kg
98.800 đồng/túi
3
Thịt đùi bò khay 200g
63.400 đồng/khay
4
Trứng vịt bắc thảo hộp 4 quả từ 240g-280g
28.400 đồng/hộp
5
Lươn làm sạch khay 200g
38.000 đồng/khay
6
Cà chua beef
50.000 đồng/kg
7
Chanh không hạt
12.000 đồng/250g
8
Cherry đỏ Mỹ khay 250g
224.750 đồng/khay
9
Lốc 3 Miwon lá kim tảo biển cao cấp 5g
41.300 đồng/lốc
10
Bánh gạo ngọt vị phô mai bắp One One gói 118g
37.900 đồng/gói
11
Dấm gạo lên men Lisa chai 400ml
20.100 đồng/chai
12
Muối biển Visaco Mặt trời (tinh) 450g
6.700 đồng/túi
13
Muối ớt chanh Nha Trang Dh Foods lọ 200g
25.800 đồng/chai
14
CLOSEUP KDR WhiteNow BlueSapphire 100g
47.500 đồng/tuýp
15
Nước rửa tay Lifebuoy bảo vệ vượt trội 10 chai 500g
76.600 đồng/chai
Kết Đoàn
