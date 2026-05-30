Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giá cả thị trường ngày 30/5/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Gạo thơm Neptune ST25+ Extra túi 5kg

139.000 đồng/túi

2

Thùng 20 gói mì trộn tương đen Koreno gói 78g

133.000 đồng/thùng

3

Thịt vịt làm sạch

99.000 đồng/kg

4

Gà vườn đất đỏ làm sạch

105.000 đồng/kg

5

Thịt thăn heo MEATDELI khay 440g

73.436 đồng/khay

6

Xà lách lolo xanh WinEco 300g

14.400 đồng/túi

7

Cần tây nhỏ WinEco 100g

5.520 đồng/túi

8

Măng chua thái sẵn Kim Bôi gói 300g

32.500 đồng/gói

9

Lê Hàn Quốc

119.000 đồng/kg

10

Việt quất Mỹ tươi hộp 125g

119.000 đồng/hộp

11

Lốc 3 hộp sữa 9 loại hạt Vinamilk Super Nut 180ml

49.700 đồng/lốc

12

Lốc 4 chai sữa chua uống Topkid Phô mai tự nhiên 90ml

25.000 đồng/lốc

13

Dầu ô liu Extra Virgin Latino Bella chai 250ml

119.900 đồng/chai

14

Nước tương Kikkoman chai 150ml

106.000 đồng/chai

15

Nước giặt cửa trước Winmart Home tinh dầu thơm túi 2.9kg

146.300 đồng/túi

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 30/5/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng giá cả thị trường Lốc Hàn quốc Sữa chua Vinamilk Hàng hóa sạch giá bán gạo
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long