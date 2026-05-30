Giá cả thị trường ngày 30/5/2026

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo thơm Neptune ST25+ Extra túi 5kg
139.000 đồng/túi
2
Thùng 20 gói mì trộn tương đen Koreno gói 78g
133.000 đồng/thùng
3
Thịt vịt làm sạch
99.000 đồng/kg
4
Gà vườn đất đỏ làm sạch
105.000 đồng/kg
5
Thịt thăn heo MEATDELI khay 440g
73.436 đồng/khay
6
Xà lách lolo xanh WinEco 300g
14.400 đồng/túi
7
Cần tây nhỏ WinEco 100g
5.520 đồng/túi
8
Măng chua thái sẵn Kim Bôi gói 300g
32.500 đồng/gói
9
Lê Hàn Quốc
119.000 đồng/kg
10
Việt quất Mỹ tươi hộp 125g
119.000 đồng/hộp
11
Lốc 3 hộp sữa 9 loại hạt Vinamilk Super Nut 180ml
49.700 đồng/lốc
12
Lốc 4 chai sữa chua uống Topkid Phô mai tự nhiên 90ml
25.000 đồng/lốc
13
Dầu ô liu Extra Virgin Latino Bella chai 250ml
119.900 đồng/chai
14
Nước tương Kikkoman chai 150ml
106.000 đồng/chai
15
Nước giặt cửa trước Winmart Home tinh dầu thơm túi 2.9kg
146.300 đồng/túi
