Giá cả thị trường ngày 29/5/2026

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo nương đỏ Tây Bắc túi 5kg
200.000 đồng/túi
2
Gạo Tám Sóc Trăng Vinafood1 túi 3.5kg
104.900 đồng/túi
3
Má đùi gà MEAT Deli
95.900 đồng/kg
4
Tôm sú nõn tự nhiên HDC hộp 200g
159.000 đồng/hộp
5
Râu mực nhập khẩu
188.000 đồng/kg
6
Cải bẹ dún túi 400g
16.900 đồng/túi
7
Giá mầm túi 300g
10.500 đồng/túi
8
Rau húng quế
5.900 đồng/100g
9
Xoài keo
23.000 đồng/kg
10
Dừa xiêm
16.500 đồng/trái
11
Lốc 4 hộp sữa chua nha đam Vinamilk Happy Star 100g
32.000 đồng/lốc
12
Kem sữa dừa Merino hộp 260g
48.000 đồng/hộp
13
Bánh quy dừa phủ socola Bibica Premium hộp 228g
60.000 đồng/hộp
14
Nước rửa chén Suzy tinh chất muối biển can 2.1kg
73.600 đồng/can
15
Bình xịt ruồi, muỗi Á Jet Blue chai 600ml
67.800 đồng/chai
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 28/5/2026
Giá cả thị trường ngày 27/5/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 26/5/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 25/5/2026
Giá cả thị trường ngày 24/5/2026
Giá cả thị trường ngày 23/5/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 22/5/2026