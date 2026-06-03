Giá cả thị trường ngày 03/6/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Nước mắm nhỉ 584 Nha Trang 35 độ đạm chai 510ml
61.000 đồng/Chai 510ml
2
Nước tương thượng hạng Nam Dương chính hiệu Con Mèo Đen chai 500ml
43.000 đồng/Chai 500ml
3
Đường thốt nốt dạng viên Moun7ains gói 500g
35.000 đồng/Gói 500g
4
Cốt bún riêu cua Ông Chà Và gói 90g
14.900 đồng/Gói 90g
5
Bún tươi sấy khô Nuffam gói 400g
26.000 đồng/Gói 400g
6
Thùng 10 lốc mì cay Koreno Jumbo 7 cấp độ vị chua cay 101g
785.000 đồng/100 gói 101g
7
Cháo tươi tôm rau ngót Cây Thị gói 240g
24.500 đồng/Gói 240g
8
Sữa tươi thanh trùng không đường VPMilk Đà Lạt True Milk chai 950ml
43.500 đồng/Chai 950ml
9
Lốc 4 hộp Sữa trái cây Kun hương dâu có thạch 170ml
34.500 đồng/4 hộp 170ml
10
Lốc 5 chai sữa uống lên men có đường Yakult 65ml
26.000 đồng/5 chai 65ml
11
Phô mai Vinamilk hộp 120g (8 miếng)
32.000 đồng/Hộp 120g
12
Kem sầu riêng Merino hộp 260g
24.000 đồng/Hộp 260g
13
Thùng 24 chai nước khoáng La Vie 500ml vị dịu nhẹ
79.000 đồng/24 chai 500ml
14
Đá me hạt mềm Thanh Bình 900g
54.000 đồng/Hũ 900g
15
Sữa tắm gội trẻ em 2in1 Bubchen lô hội và protein lúa mì 400ml
245.000 đồng/Chai 400ml
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