Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 03/6/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Nước mắm nhỉ 584 Nha Trang 35 độ đạm chai 510ml

61.000 đồng/Chai 510ml

2

Nước tương thượng hạng Nam Dương chính hiệu Con Mèo Đen chai 500ml

43.000 đồng/Chai 500ml

3

Đường thốt nốt dạng viên Moun7ains gói 500g

35.000 đồng/Gói 500g

4

Cốt bún riêu cua Ông Chà Và gói 90g

14.900 đồng/Gói 90g

5

Bún tươi sấy khô Nuffam gói 400g

26.000 đồng/Gói 400g

6

Thùng 10 lốc mì cay Koreno Jumbo 7 cấp độ vị chua cay 101g

785.000 đồng/100 gói 101g

7

Cháo tươi tôm rau ngót Cây Thị gói 240g

24.500 đồng/Gói 240g

8

Sữa tươi thanh trùng không đường VPMilk Đà Lạt True Milk chai 950ml

43.500 đồng/Chai 950ml

9

Lốc 4 hộp Sữa trái cây Kun hương dâu có thạch 170ml

34.500 đồng/4 hộp 170ml

10

Lốc 5 chai sữa uống lên men có đường Yakult 65ml

26.000 đồng/5 chai 65ml

11

Phô mai Vinamilk hộp 120g (8 miếng)

32.000 đồng/Hộp 120g

12

Kem sầu riêng Merino hộp 260g

24.000 đồng/Hộp 260g

13

Thùng 24 chai nước khoáng La Vie 500ml vị dịu nhẹ

79.000 đồng/24 chai 500ml

14

Đá me hạt mềm Thanh Bình 900g

54.000 đồng/Hũ 900g

15

Sữa tắm gội trẻ em 2in1 Bubchen lô hội và protein lúa mì 400ml

245.000 đồng/Chai 400ml

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 03/6/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Sầu riêng Vinamilk Nước mắm Trái cây Hàng hóa Sữa tươi giá cả thị trường Đà lạt Trẻ em
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