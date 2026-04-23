PC Phú Thọ diễn tập phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Ngày 23/4, tại xã Đà Bắc, Công ty Điện lực Phú Thọ (PC Phú Thọ) tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố - an toàn năm 2026. Tham dự có đại diện lãnh đạo các điện lực thành viên và các xã Đà Bắc, Cao Sơn...

Các đại biểu dự phát động cuộc diễn tập.

Lãnh đạo PC Phú Thọ phát biểu tại cuộc diễn tập.

Năm 2026, dự báo tình hình thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, với quy mô địa bàn rộng hơn sau sáp nhập, PC Phú Thọ chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang chủ động phòng ngừa, lấy chuẩn bị sớm, hành động nhanh, phối hợp chặt và an toàn tuyệt đối làm nguyên tắc xuyên suốt.

Lực lượng tham gia diễn tập.

Các đơn vị, thành phần tham gia đã thực hiện diễn tập thực tế trên lưới tại một số trạm biến áp và các vị trí cột, thiết bị.

Các tình huống giả định gồm: Thay thế máy biến áp 250kVA tại khu vực xã Đà Bắc do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 và sơ cấp cứu công nhân kỹ thuật Điện lực Đà Bắc bị ngã chấn thương, gãy tay trong quá trình di chuyển tham gia giao thông đến nơi thực hiện công việc; diễn tập dựng cột điện đổ do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3; xử lý sự cố mất kênh truyền tín hiệu giám sát, điều khiển trạm 110kV do ảnh hưởng của cơn bão số 3 tại khu vực Hòa Bình; xử lý sự cố gây mất kết nối thiết bị về trung tâm điều khiển xa.

Diễn tập thực tế thay thế máy biến áp 250kVA tại khu vực xã Đà Bắc do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3.

Diễn tập dựng cột điện đổ do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3.

Tổng kết, rút kinh nghiệm sau diễn tập, Ban Tổ chức đánh giá, với sự chuẩn bị chu đáo, công tác chỉ huy và phối hợp linh hoạt, đúng quy trình, cuộc diễn tập đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị. Đặc biệt, trình độ tổ chức, chỉ huy của lãnh đạo công ty và phối hợp hành động giữa các điện lực thành viên và đơn vị trực thuộc nhịp nhàng, ăn khớp với từng tình huống. Quá trình thực hành xử lý các tình huống nhanh gọn, đúng kỹ thuật, quy trình.

Sau diễn tập, PC Phú Thọ thực hiện tổng kết, rút kinh nghiệm.

Phát biểu tại buổi diễn tập, lãnh đạo PC Phú Thọ nhấn mạnh: Năm 2026, yêu cầu đặt ra không chỉ là tiếp tục làm tốt công tác ứng phó mà còn phải nâng cao hơn nữa chất lượng dự báo rủi ro, mức độ sẵn sàng của lực lượng, tính cơ động của vật tư - phương tiện và chất lượng chỉ huy, điều hành tại hiện trường. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, đoàn kết, PC Phú Thọ quyết tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, góp phần vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định và hiệu quả.

Đại diện Công đoàn PC Phú Thọ tặng quà lực lượng diễn tập.

Cuộc diễn tập góp phần nâng cao năng lực thực hành, xử lý tình huống, đối phó, ứng cứu, giải quyết kịp thời sự cố trên lưới điện do thiên tai gây ra theo phương châm “4 tại chỗ”, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định.

Qua diễn tập, đội ngũ quản lý, cán bộ kỹ thuật và lực lượng xung kích được rèn luyện khả năng hiệp đồng, xử lý thông tin, điều động nhân lực và tuân thủ quy trình an toàn trong điều kiện khẩn cấp. Đồng thời, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên và người lao động trong công tác nhận diện sự cố, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra đối với lưới điện.

Ngọc Lam