Thông cáo báo chí số 10, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Thứ hai, ngày 20/4/2026, Quốc hội tiến hành ngày làm việc đầu tiên của đợt 2, cũng là ngày làm việc thứ tám của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Quốc hội làm việc tại hội trường. Ảnh: Duy Linh

BUỔI SÁNG

Nội dung 1: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, nghe các nội dung:

(i) Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam;

(ii) Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam;

(iii) Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương;

(iv) Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công;

(v) Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo thẩm tra về 2 dự thảo: Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công.

Nội dung 2: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp riêng, nghe Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Nội dung 3: Quốc hội thảo luận ở tổ về 3 dự thảo: Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam; Nghị quyết về thực hiện thí điểm chế định luật sư công; Nghị quyết về thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Nội dung 4: Quốc hội họp riêng, thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

BUỔI CHIỀU

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường (phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam), thảo luận về các nội dung: (i) Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; (ii) kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030; (iii)công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; (iv) tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025.

Tại phiên thảo luận có 25 đại biểu Quốc hội phát biểu, nội dung cụ thể như sau:

- Về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026: Các ý kiến đại biểu cơ bản tán thành với báo cáo về kết quả phát triển kinh tế-xã hội của Chính phủ trình Quốc hội trong đó có nhiều mục tiêu đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung phân tích, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh mới như: thúc đẩy tăng trưởng gắn với kinh tế vĩ mô; sử dụng nguồn ngân sách dự phòng năm 2025; cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong phát triển kinh tế-xã hội; thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; chú trọng ổn định thị trường bất động sản; phát triển cơ cấu hạ tầng đồng bộ; thu hút đầu tư trong các dự án điện gió ngoài khơi, điện khí (LNG); chính sách đột phá để thu hút các chuyên gia, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đối với ngành nghề mới; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; chính sách thu hút đầu tư nước ngoài; hoàn thiện các giải pháp có trọng tâm trọng điểm, theo thứ tự ưu tiên; hoàn thiện hệ thống pháp luật trong công tác quản lý thuế, lao động, bảo hiểm xã hội...

- Về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030: Các ý kiến đại biểu đánh giá cao Chính phủ đã chủ động, khẩn trương xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, cơ bản tán thành với các mục tiêu, giải pháp của Chính phủ. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về: mục tiêu tăng trưởng hai con số; mô hình tăng trưởng mới dựa trên kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; ưu tiên phát triển công nghiệp phụ trợ; tăng vốn đầu tư trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; triển khai 5 chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục các giải pháp thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tư nhân, phát huy liên kết vùng, hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; đầu tư hoàn thiện hạ tầng số đối với các tỉnh miền núi, biên giới; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển kinh tế-xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long; cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và vốn đầu tư công; chú trọng sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Có ý kiến đại biểu đề nghị Chính phủ bổ sung phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó tập trung giải quyết các vướng mắc trong lĩnh vực đất đai...

- Về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025: Các ý kiến đại biểu tập trung ý kiến về: thu, chi ngân sách nhà nước trong quản lý, điều hành tài chính, ngân sách nhà nước; tiết kiệm chi thường xuyên, chi đầu tư; xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về thể chế trong đầu tư công, đất đai; siết chặt kỷ cương đầu tư; xây dựng bộ tiêu chí quốc gia về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Về tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025: Các ý kiến đại biểu tập trung thảo luận về các giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách giới trong lĩnh vực khoa học công nghệ, số hóa.

Kết thúc phiên thảo luận, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ Ba, ngày 21/4/2026: Buổi sáng, (phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam), Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiếp tục thảo luận về: (i) Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; (ii) kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030; (iii) công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; (iv) tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025).

Buổi chiều, Từ 14 giờ đến 16 giờ 15 phút, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Tờ trình về bổ sung chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và biểu quyết thông qua chương trình Kỳ họp. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về: (i) kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; (ii) kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030; (iii) phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Từ 16 giờ 15 phút đến 17 giờ 15 phút: Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Theo nhandan.vn