Hôm nay Quốc hội bàn về chống lãng phí, dự kiến chương trình giám sát năm 2027

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, ngày 21/4, Quốc hội dự kiến bàn về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027.
Hôm nay (21/4), Quốc hội khóa XVI tiếp tục ngày làm việc thứ hai, đợt 2 Kỳ họp thứ nhất, bàn về kế công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027.
Theo chương trình, đầu buổi sáng, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026.
Cũng trong buổi sáng, Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025.
Sau đó, thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu liên quan đến các nội dung trên.
Buổi chiều, dự kiến từ 14 giờ đến 16 giờ 15, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024.
Tiếp theo đó, thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu liên quan đến các nội dung trên.
Từ 16 giờ 15 đến 17 giờ 15, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội sẽ trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027.
Sau đó, Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát.
Theo Vietnam+
baophutho.vn Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, ngày 21/4, Quốc hội thảo luận tại hội trường. Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ đã góp ý vào 4 dự án luật về thuế.
Thứ hai, ngày 20/4/2026, Quốc hội tiến hành ngày làm việc đầu tiên của đợt 2, cũng là ngày làm việc thứ tám của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
baophutho.vn Sáng 20/4, Quốc hội khóa XVI bước vào đợt 2 của Kỳ họp thứ Nhất. Trong sáng nay, Quốc hội nghe trình bày các nội dung: Tờ trình về dự thảo Nghị...
Theo chương trình đợt 2 Kỳ họp thứ nhất, sáng nay (20/4), Quốc hội khóa XVI sẽ bàn về việc thực hiện thí điểm chế định luật sư công; cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn...
Sáng Chủ nhật, ngày 12/4/2026, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tiếp tục ngày làm việc thứ bảy tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
baophutho.vn Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 12/4, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi) và dự thảo Luật Thủ đô...
Sáng nay, 12/4, Quốc hội bàn về các dự Luật Thủ đô (sửa đổi), Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); thông qua Nghị quyết về thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt với...