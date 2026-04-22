Hôm nay, Quốc hội tiếp tục bàn phát triển văn hoá, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

Ngày 22/4, Quốc hội khóa XVI dự kiến sẽ tập trung thảo luận về đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, chính sách đặc thù xử lý vi phạm đất đai, thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương...

Hôm nay (22/4), Quốc hội khóa XVI tiếp tục ngày làm việc thứ ba, đợt 2 Kỳ họp thứ nhất, bàn về đột phá phát triển văn hoá Việt Nam; và cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân...

Theo chương trình, đầu phiên họp buổi sáng, Quốc hội sẽ tập trung thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hoá Việt Nam.

Sau đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 10 giờ 30 đến 11 giờ 30, Quốc hội sẽ thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu liên quan đến dự thảo nghị quyết trên.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Cũng trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường (họp riêng) về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Quốc hội cũng sẽ thảo luận về phương án xử lý nguồn tiền thực hiện phán quyết của Trọng tài quốc tế.

Cuối buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Theo TTXVN