Quảng bá hình ảnh thời Hùng Vương qua sản phẩm lưu niệm tại Đền Hùng

Tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, hoạt động quảng bá hình ảnh thời đại Hùng Vương đang được triển khai bằng nhiều hình thức thiết thực, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương tới đông đảo du khách.

Trong khuôn khổ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, Ban Quản lý Khu di tích đã phối hợp với Công ty Cổ phần AND (phường Thanh Miếu) tổ chức trưng bày, giới thiệu và bày bán các sản phẩm lưu niệm mang đậm dấu ấn thời Hùng Vương. Đây là năm đầu tiên hoạt động được triển khai, bước đầu tạo điểm nhấn mới, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đồng bào, du khách thập phương.

Gian hàng vật phẩm văn hóa thu hút sự quan tâm của đồng bào, du khách thăm quan, mua sắm.

Hiện tại có ba gian hàng vật phẩm văn hóa được bố trí tại khu vực Ngã 5 Đền Giếng, Nhà Công Quán với trên 30 mặt hàng phong phú như móc treo chìa khóa, khăn lụa, khăn tay, cốc, bình giữ nhiệt, quạt lụa, biểu tượng chim Lạc, áo, túi vải, gấu bông, mũ, túi cầu an... Các sản phẩm đều được thiết kế, in ấn hình ảnh biểu trưng thời Hùng Vương, gắn với các họa tiết văn hóa đặc trưng, góp phần tái hiện sinh động không gian văn hóa thời đại dựng nước.

Các sản phẩm được in ình ảnh biểu trưng thời Hùng Vươngvới các họa tiết văn hóa đặc trưng.

Mức giá các sản phẩm được niêm yết công khai, dao động từ 10.000 đồng đến 350.000 đồng, phù hợp với nhiều đối tượng du khách. Không chỉ mang giá trị lưu niệm, các sản phẩm còn là cầu nối giúp lan tỏa hình ảnh di sản, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Việc đưa các sản phẩm lưu niệm mang bản sắc văn hóa Hùng Vương vào phục vụ du khách không chỉ tạo điểm nhấn mới trong hoạt động du lịch tại Đền Hùng mà còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị di sản, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, hướng về cội nguồn.

Lệ Oanh