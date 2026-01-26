Xã Lương Sơn kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt

Sáng 26/1, HĐND xã Lương Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 5 nhằm xem xét, quyết định các nội dung về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Chủ tọa kỳ họp gồm các đồng chí: Đoàn Tiến Lập - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Hoàng Việt Hải - Phó Chủ tịch HĐND xã. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ xã và các đại biểu HĐND xã khóa I.

Tại kỳ họp, HĐND xã đã xem xét tờ trình và biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Anh Đức vì lý do sức khỏe. Kết quả biểu quyết, 100% đại biểu HĐND xã có mặt tán thành.

Lãnh đạo xã Lương Sơn tặng hoa chúc mừng đồng chí Chu Văn Thắng (đứng thứ 5 từ trái sang) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Lương Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp đó, HĐND xã tiến hành quy trình bầu bổ sung các chức danh của UBND xã theo quy định. Với 100% phiếu đồng ý (80/80 đại biểu có mặt), đồng chí Chu Văn Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy xã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Lương Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp cũng bầu bổ sung Ủy viên UBND xã đối với Trung tá Nguyễn Minh Đức - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, với tỷ lệ phiếu tán thành đạt 100%.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Chu Văn Thắng - tân Chủ tịch UBND xã Lương Sơn khẳng định sẽ nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND xã; tập trung chỉ đạo, điều hành UBND xã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Thùy Anh (xã Lương Sơn)