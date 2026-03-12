Rà soát, xử lý dứt điểm hồ sơ thủ tục hành chính chậm, quá hạn

Chiều 12/3, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp và xử lý hồ sơ chậm, quá hạn từ ngày 1/7/2025 đến nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu kết luận cuộc họp.

Sau hơn 8 tháng hợp nhất, hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp trên địa bàn tỉnh dần đi vào ổn định. Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 10/3/2026, cấp tỉnh tiếp nhận trên 277.000 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ trực tuyến chiếm trên 71%; giải quyết đúng và trước hạn trên 209.000 hồ sơ, đạt trên 82%. Đối với cấp xã đã tiếp nhận trên 791.000 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 97%; giải quyết đúng và trước hạn trên 767.000 hồ sơ, đạt trên 97%.

Tuy nhiên, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại cấp tỉnh chưa đạt yêu cầu; tỷ lệ hồ sơ quá hạn giải quyết còn cao, ở cấp tỉnh trên 17%, cấp xã trên 3%; tỷ lệ rút hồ sơ, trả lại chiếm trên 10%; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) chưa cao, chưa đảm bảo chất lượng.

Qua đánh giá, hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung của các bộ, ngành hoạt động chưa ổn định, đồng bộ; việc khai thác dữ liệu trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC chưa hiệu quả; công tác tập huấn chưa đáp ứng yêu cầu, cơ chế hỗ trợ kỹ thuật chưa kịp thời...

Qua giám sát điểm đối với 11 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai vẫn còn những tồn tại, hạn chế liên quan đến việc sử dụng tập tin kết quả giải quyết; thực hiện xin lỗi và gia hạn thời gian giải quyết hồ sơ; từ chối giải quyết hồ sơ; thao tác kết thúc hồ sơ...

Các sở, ngành, địa phương báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc yêu cầu, ngay sau cuộc họp này, các địa phương, đơn vị để xảy ra tình trạng chậm giải quyết TTHC phải xử lý dứt điểm trong 45 ngày, coi đây là “chiến dịch” để tập trung thực hiện. Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan kiểm soát toàn diện quá trình, chất lượng giải quyết TTHC của các Trung tâm, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai; thiết lập hệ thống giám sát kết quả để kịp thời phân tích, đánh giá, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, định kỳ hàng tuần báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ.

Các xã, phường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp tục quán triệt tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, coi đây là tiêu chí đánh giá, xếp loại; chú trọng công tác tập huấn thực chất, hiệu quả, đảm bảo các TTHC được giải quyết đúng và trước hạn theo quy định...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đơn vị cung ứng phần mềm tiếp tục đồng hành, kịp thời hỗ trợ các cơ quan, địa phương trong giải quyết TTHC, không để tình trạng chậm, muộn do nguyên nhân lỗi hệ thống.

Duy Thành