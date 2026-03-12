Phú Thọ 24h
Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trong buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3 tại Trụ sở tiếp công dân cơ sở 2 (phường Vĩnh Phúc). Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và Ban Tiếp công dân tỉnh.

Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2026.

Tại buổi tiếp, đại diện lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành báo cáo tiến độ xử lý 19 vụ việc được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại các kỳ tiếp công dân, đến nay đã giải quyết xong 2 vụ việc so với kỳ tiếp công dân tháng 2/2026.

Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Đại diện lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh báo cáo tiến độ giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền.

Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tiến độ giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền.

Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo tiến độ giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền.

Sau khi nghe các sở, ngành, đơn vị liên quan báo cáo tiến độ giải quyết các vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho ý kiến chỉ đạo xử lý từng vụ việc gắn với trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của công dân, góp phần củng cố niềm tin trong Nhân dân, giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở, không để phát sinh các điểm nóng ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiệm vụ xử lý, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của công dân cũng là một trong những chỉ tiêu để đánh giá cán bộ theo KPI.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ngành được giao nhiệm vụ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân cần quyết tâm, quyết liệt trong xử lý; nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nhất là đối với người đứng đầu; tăng cường xuống cơ sở, lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, đồng thời trao đổi với công dân để nắm bản chất vụ việc, đề xuất hướng xử lý theo đúng quy định của pháp luật...

Thuý Hường


Thuý Hường

