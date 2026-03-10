Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Thanh Miếu, Nông Trang

Ngày 10/3, Đoàn công tác do đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, nắm tình hình công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 2 phường Thanh Miếu và Nông Trang. Tham gia đoàn có đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương làm việc tại phường Thanh Miếu về công tác bầu cử.

Theo báo cáo tại các điểm kiểm tra, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai cuộc bầu cử trên địa bàn các phường được thực hiện tích cực, nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật và đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Đại Dương kiểm tra kiểm tra công tác PCCC tại các điểm bầu cử phường Thanh Miếu.

Tại phường Thanh Miếu, số đại biểu Quốc hội được bầu là 3 với 5 ứng cử viên; đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 5 với 8 ứng cử viên; đại biểu HĐND phường được bầu là 26 với 42 ứng cử viên. Toàn phường có 6 đơn vị bầu cử, 31 khu vực bỏ phiếu tại 48 khu dân cư, với 41.495 cử tri.

Tại phường Nông Trang, số đại biểu Quốc hội được bầu là 3 với 5 ứng cử viên; đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 5 với 8 ứng cử viên; đại biểu HĐND phường được bầu là 25 với 41 ứng cử viên. Toàn phường có 6 đơn vị bầu cử, 16 khu vực bỏ phiếu tại 32 khu dân cư, với 37.703 cử tri.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Nông Trang.

Đến nay, 2 phường đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách trích ngang và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, HĐND phường tại các khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu phục vụ bầu cử được triển khai chủ động, bảo đảm theo kế hoạch.

Sau khi khảo sát thực tế, nghe báo cáo của các địa phương và ý kiến của các thành viên trong đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc, bài bản của các địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Đồng chí yêu cầu các địa phương tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh để tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Từ nay đến ngày bầu cử, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, dễ tiếp cận với Nhân dân; đồng thời chuẩn bị chu đáo các điều kiện cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết tại các khu vực bỏ phiếu bảo đảm trang trọng, thẩm mỹ và tiết kiệm.

Việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách trích ngang và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và HĐND phường tại các khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, các đơn vị, địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau bầu cử. Các địa phương cần huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở trong việc nắm bắt tình hình, tư tưởng của Nhân dân và cử tri; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng bầu cử để kích động, chống phá. Phân công cán bộ trực tiếp hướng dẫn cử tri thực hiện việc bỏ phiếu tại từng khu vực bỏ phiếu đúng quy định; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và cán bộ khu dân cư rà soát dữ liệu dân cư, cập nhật biến động cử tri, phát thẻ cử tri đến từng gia đình; tổ chức công tác kiểm phiếu bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương sẵn sàng mọi phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử.

Bên cạnh nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc bầu cử, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; trọng tâm là cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tháo gỡ khó khăn trong triển khai các dự án trọng điểm. Đồng thời, quan tâm phát triển các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện môi trường sống và chỉnh trang đô thị, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân.

Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Đại Dương đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc, bài bản của các địa phương trong công tác bầu cử.

Lê Minh